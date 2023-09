La navicella spaziale Osiris-Rex della NASA è pronta a trasportare il campione più grande mai raccolto da un asteroide

In un'emozionante conclusione di una ricerca durata sette anni, la navicella spaziale Osiris-Rex della NASA volerà vicino alla Terra domenica e lascerà cadere una capsula campione contenente almeno una tazza di macerie raccolte dall'asteroide Bennu. Questo sarà il campione più grande mai recuperato da un asteroide, con gli scienziati che prevedono di ottenere circa 250 grammi di ciottoli e polvere. Questo è significativamente superiore alla quantità riportata dal Giappone da altri due asteroidi.

Si ritiene che l'asteroide Bennu, scoperto nel 1999, sia il resto di un asteroide più grande che si scontrò con un'altra roccia spaziale. È largo circa un terzo di miglio e ha una superficie nera e ruvida piena di massi. Gli scienziati ritengono che Bennu contenga resti del primo sistema solare, fornendo preziose informazioni sulle origini della Terra e della vita stessa.

Osiris-Rex ha intrapreso la sua missione nel 2016 ed è arrivato a Bennu nel 2018. Dopo aver studiato attentamente l'asteroide per due anni, la navicella spaziale ha toccato brevemente la sua superficie e ha aspirato polvere e ciottoli utilizzando un aspirapolvere. Tuttavia, il coperchio del raccoglitore di campioni si è bloccato, causando la perdita di alcune rocce nello spazio. L'esatta quantità di materiale nella capsula del campione sarà nota solo dopo l'apertura.

La capsula campione verrà rilasciata dall'Osiris-Rex quattro ore prima dell'atterraggio nel deserto dello Utah. Dopo una discesa assistita dal paracadute, la capsula verrà portata in un laboratorio pulito presso il Johnson Space Center della NASA a Houston per evitare la contaminazione incrociata. I campioni verranno gestiti con la massima cura in camere bianche specializzate per prevenire qualsiasi contaminazione. La NASA prevede di rivelare pubblicamente il contenuto del campione l'11 ottobre.

Questa missione fa parte di quello che la NASA chiama “Asteroid Autumn”, con diverse pietre miliari legate agli asteroidi in corso. Questi includono il lancio della navicella spaziale Psyche, che studierà un asteroide metallico, il 5 ottobre, e l’incontro della navicella spaziale Lucy con un asteroide nella fascia principale degli asteroidi il 1° novembre. Queste missioni contribuiranno alla nostra comprensione degli asteroidi e del pianeta. sistema solare primordiale.

Questa è la terza missione di ritorno di campioni della NASA dallo spazio profondo, dopo le precedenti missioni che recuperavano particelle di vento solare e polvere di cometa. Il Giappone ha anche restituito con successo campioni di un asteroide nel 2010. Questi campioni fungono da capsule del tempo risalenti ai primi giorni del nostro sistema solare e forniscono preziose informazioni sulle nostre origini cosmiche.

Fonte:

– [fonte 1]

– [fonte 2]