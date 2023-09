La navicella spaziale Osiris-Rex della NASA ritorna con un campione di asteroide

By

Lunedì una navicella spaziale della NASA consegnerà sulla Terra il campione di asteroide più grande mai realizzato finora. La navicella spaziale Osiris-Rex lascerà cadere almeno una tazza di macerie raccolte dall'asteroide Bennu, segnando la fine di una missione durata sette anni. Gli scienziati prevedono di ricevere circa 250 g di ciottoli e polvere, una quantità significativamente maggiore rispetto alle precedenti missioni di campionamento degli asteroidi. Questi campioni sono considerati capsule del tempo del sistema solare primordiale e possono aiutare i ricercatori a comprendere le origini della Terra e della vita stessa.

La missione Osiris-Rex ha affrontato molte sfide lungo il percorso, incluso un coperchio inceppato che ha causato la fuoriuscita di alcuni campioni nello spazio. Tuttavia, la navicella spaziale è riuscita a recuperare materiale sufficiente per l'analisi. Si ritiene che Bennu, l'asteroide visitato dalla navicella spaziale, contenga resti della formazione del sistema solare avvenuta 4.5 miliardi di anni fa. Questa missione ha permesso agli scienziati di studiare Bennu da vicino e di raccogliere dati preziosi che potrebbero aiutare con le strategie di deflessione se l’asteroide dovesse rappresentare una minaccia per la Terra in futuro.

La capsula campione verrà rilasciata dalla navicella spaziale Osiris-Rex, che proseguirà poi l'esplorazione di un altro asteroide. La capsula entrerà nell'atmosfera terrestre e si paracaduterà nel deserto dello Utah, dove sarà trasportata in un laboratorio pulito presso il Johnson Space Center della NASA per l'analisi. Il laboratorio si limiterà a maneggiare solo le macerie di Bennu per evitare la contaminazione incrociata. La NASA prevede di rivelare pubblicamente le ricchezze dell'asteroide il 12 ottobre.

Questa missione fa parte di quello che la NASA chiama “Asteroid Autumn”, con molteplici missioni sugli asteroidi che si svolgeranno questo autunno. Dopo la missione Osiris-Rex, un'altra navicella spaziale chiamata Psyche verrà lanciata per studiare un asteroide metallico. Anche la navicella spaziale Lucy della NASA incontrerà il suo primo asteroide prima di intraprendere un tour degli asteroidi troiani che orbitano attorno a Giove.

Fonte: Associated Press

Definizioni:

– Veicolo spaziale Osiris-Rex: un veicolo spaziale della NASA lanciato nel 2016 con l'obiettivo di raccogliere campioni dall'asteroide Bennu.

– Bennu: un asteroide scoperto nel 1999 e che si ritiene contenga resti del primo sistema solare.

– Autunno sugli asteroidi: il soprannome dato alla stagione autunnale del 2020, durante la quale si svolgono molteplici missioni sugli asteroidi.

– NASA: National Aeronautics and Space Administration, l'agenzia governativa degli Stati Uniti responsabile del programma spaziale civile della nazione.

