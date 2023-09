Un nuovo studio rileva che i cani possono aiutare a ridurre i livelli di stress nei bambini

By

Un recente studio condotto dai ricercatori del Children's Hospital di Filadelfia ha scoperto che possedere un cane può avere benefici significativi nel ridurre i livelli di stress nei bambini. Lo studio, che ha coinvolto 643 bambini di età compresa tra 7 e 12 anni, ha rilevato che i bambini che avevano un cane da compagnia sperimentavano livelli di stress inferiori rispetto a quelli che non avevano un cane.

I ricercatori hanno misurato i livelli di stress utilizzando uno strumento comunemente usato chiamato Perceived Stress Scale (PSS), che valuta il grado in cui gli individui percepiscono la propria vita come stressante. I risultati hanno mostrato che i bambini che possedevano un cane avevano punteggi PSS significativamente più bassi, indicando livelli più bassi di stress percepito, rispetto ai bambini senza cane.

Gli esperti ritengono che la presenza di un cane possa fornire ai bambini un senso di conforto e compagnia, portando ad una diminuzione dei livelli di stress. I cani sono noti per la loro capacità di fornire supporto emotivo e studi precedenti hanno dimostrato che l’interazione con gli animali può aumentare i livelli di ossitocina, un ormone associato a sensazioni di rilassamento e benessere.

Inoltre, possedere un cane può anche favorire l’attività fisica e l’interazione sociale, il che potrebbe contribuire ulteriormente a ridurre lo stress nei bambini. Prendersi cura di un cane implica passeggiate e momenti di gioco regolari, che possono offrire ai bambini l'opportunità di impegnarsi in attività fisica e trascorrere del tempo all'aria aperta. Inoltre, i cani possono fungere da spunto per la conversazione e contribuire a facilitare le interazioni sociali, che sono importanti per il benessere generale.

Sebbene siano necessarie ulteriori ricerche per comprendere appieno i meccanismi alla base degli effetti di riduzione dello stress dei cani sui bambini, questi risultati evidenziano i potenziali benefici del possesso di animali domestici nel promuovere la salute mentale e il benessere nei giovani. Se hai un bambino che soffre di alti livelli di stress, prendere in considerazione l'idea di prendere un cane potrebbe essere un'opzione utile da esplorare.

