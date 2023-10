Una nuova ricerca suggerisce che gli anelli di Saturno si siano formati dalla collisione lunare

L'iconico sistema di anelli di Saturno affascina gli scienziati da secoli, ma ricerche recenti suggeriscono che questi magnifici anelli non sono sempre esistiti. In effetti, potrebbero non essere in circolazione per sempre. Una collaborazione tra l’Ames Research Center della NASA, l’Università di Durham e l’Università di Glasgow ha utilizzato simulazioni al supercomputer per far luce sulle origini degli anelli di Saturno.

Lo studio si basa sui dati raccolti dalla missione Cassini-Huygens, che hanno rivelato che gli anelli e le lune di Saturno sono molto più giovani di quanto si credesse in precedenza. Questa scoperta ha sollevato domande sui processi che hanno portato al caratteristico sistema di anelli attorno a Saturno.

Per indagare su questo mistero, il gruppo di ricerca si è rivolto al supercomputer DiRAC (Distributed Research using Advanced Computing) dell’Università di Durham. Hanno creato quasi 200 simulazioni di collisioni lunari attorno a Saturno, ciascuna con dettagli e risoluzione senza precedenti. Le simulazioni hanno dimostrato che la collisione di due lune ghiacciate avvenuta decine di milioni di anni fa avrebbe potuto contribuire alla formazione degli anelli di Saturno.

Secondo le simulazioni, la collisione non avrebbe solo formato gli anelli, ma avrebbe anche riversato detriti su altre lune del sistema saturniano. Questi detriti potrebbero aver portato ad una reazione a catena, che ha portato alla creazione di più di 100 lune esistenti oggi. I nuclei rocciosi delle lune in collisione non sarebbero stati dispersi ampiamente, ma il ghiaccio di questi oggetti sarebbe stato sparso in tutto il sistema saturniano.

La ricerca ipotizza anche come queste presunte lune siano finite in rotta di collisione. Il team suggerisce che piccole spinte gravitazionali provenienti dal Sole potrebbero aver spinto queste lune in risonanza, facendo incrociare le loro orbite. La luna Rea, che si trova appena oltre il punto di risonanza, fornisce un’ulteriore prova di questa teoria poiché la sua orbita piatta e simmetrica suggerisce un’età più giovane e una potenziale origine dall’antica collisione.

Questa ricerca non solo fa luce sulle origini degli anelli di Saturno, ma ha anche implicazioni per la ricerca della vita negli oceani sotterranei di Encelado. La NASA sta valutando la possibilità di inviare un serpente di metallo per indagare su questi oceani e la comprensione dei processi che hanno formato gli anelli di Saturno potrebbe fornire preziose informazioni sulla storia geologica e ambientale di questa luna.

Nel complesso, questa nuova ricerca evidenzia la natura dinamica del sistema di anelli di Saturno e gli affascinanti eventi celesti che ne hanno modellato la formazione. Dimostra anche il potere delle simulazioni dei supercomputer nel svelare i misteri del nostro universo.

Definizioni:

– Limite di Roche: la distanza da un corpo celeste all'interno della quale le forze di marea superano l'autoattrazione gravitazionale del corpo, provocandone la disintegrazione.

– Risonanza: un fenomeno nella dinamica orbitale in cui due oggetti celesti esercitano un'influenza gravitazionale l'uno sull'altro, provocando l'allungamento e l'inclinazione delle loro orbite.

