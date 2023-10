La NASA rivela la più grande spedizione mai realizzata di campioni di asteroidi

By

La NASA ha recentemente presentato la sua collezione senza precedenti di campioni di asteroidi riportati sulla Terra dalla navicella spaziale Osiris-Rex. I campioni, costituiti da antica polvere nera e frammenti, sono stati ottenuti dall'asteroide ricco di carbonio chiamato Bennu, situato a quasi 60 milioni di miglia di distanza. Questa consegna segna la più grande quantità di materiale di asteroidi mai restituita al nostro pianeta.

Scienziati e leader della NASA si sono riuniti al Johnson Space Center di Houston, in Texas, per la rivelazione. Lo scienziato capo della missione, Dante Lauretta dell'Università dell'Arizona, ha descritto il processo di raccolta come lento e meticoloso. Anche se la quantità esatta dei campioni deve ancora essere determinata, si prevede che si tratti di almeno una tazza di rocce, significativamente più di quanto il Giappone ha riportato dalle sue precedenti missioni sugli asteroidi.

La camera principale del campione, ancora sigillata, contiene polvere nera e particelle che si sono depositate lungo il bordo esterno. Secondo Lauretta questi campioni sono già considerati un tesoro scientifico. Inoltre, Bill Nelson, amministratore della NASA, ha sottolineato che le macerie dell’asteroide contengono acqua sotto forma di minerali argillosi contenenti acqua.

Il successo della raccolta e consegna di questi campioni di asteroidi fornisce agli scienziati informazioni preziose sulla composizione e sulle origini di questi oggetti. Analizzando il materiale ricco di carbonio, i ricercatori sperano di scoprire indizi sulla formazione del primo sistema solare e sul ruolo potenziale che gli asteroidi hanno svolto nel fornire acqua e altri ingredienti essenziali alla Terra.

Questo traguardo fondamentale rappresenta un significativo passo avanti nella nostra comprensione degli asteroidi e del loro impatto sulla storia del nostro pianeta. Mentre gli scienziati continuano a esaminare questi campioni, potrebbero svelare nuove scoperte sugli elementi costitutivi del nostro sistema solare e sulla possibilità della vita extraterrestre.

Fonte:

– Articolo originale: [Inserisci URL di origine]

– Definizioni:

– Asteroide: un piccolo oggetto roccioso che orbita attorno al sole, tipicamente presente nella fascia degli asteroidi tra Marte e Giove.

– Osiris-Rex: origini della NASA, interpretazione spettrale, identificazione delle risorse, sicurezza, navicella spaziale Regolith Explorer.

– Ricco di carbonio: si riferisce all’abbondanza di composti e materiali a base di carbonio.

– Minerali argillosi contenenti acqua: questi minerali contengono molecole d’acqua legate chimicamente all’interno delle loro strutture cristalline.