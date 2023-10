La navicella spaziale Orion della NASA viene sottoposta a test critici in vista della missione lunare del 2024

L'ambizioso piano della NASA di rimandare gli astronauti sulla Luna nel 2024 sta prendendo slancio mentre l'agenzia spaziale fornisce un aggiornamento sullo sviluppo della navicella spaziale Orion. Il fulcro della missione, Orion è un veicolo spaziale modulare che viene costruito da varie aziende, ciascuna delle quali gestisce un componente diverso.

Airbus Defence and Space, in collaborazione con l'Agenzia spaziale europea (ESA), è responsabile della costruzione della parte del veicolo spaziale che controlla l'elettricità, la propulsione, l'aria e l'acqua. Lockheed Martin è invece incaricata di sviluppare l'adattatore e il modulo per l'equipaggio che accoglieranno i quattro astronauti nel loro viaggio sulla Luna.

Con il completamento dell'assemblaggio, la navicella Orion sta per essere sottoposta ad una serie di test cruciali per garantirne la preparazione per l'impegnativa missione lunare. Secondo la NASA, il primo test riguarderà l’accensione congiunta del modulo di servizio e di quello dell’equipaggio, segnando una pietra miliare significativa per il progetto.

Dopo i test di accensione, il veicolo spaziale sarà sottoposto a test in una camera di altitudine, progettata per simulare il vuoto dello spazio. Questo test ha lo scopo di esporre la navicella Orion a condizioni simili a quelle che incontrerà durante il suo viaggio nello spazio profondo.

Tra le valutazioni cruciali, il test del ciclo termico valuterà la capacità del veicolo spaziale di resistere a variazioni estreme di temperatura, mentre il test acustico in campo diretto (DFAT) misurerà la sua capacità di resistere alle vibrazioni sperimentate durante il lancio.

Questa fase di test è cruciale per la NASA e la sua missione di riportare gli esseri umani sulla Luna. Il completamento con successo di questi test convaliderà il progetto della navicella spaziale e garantirà che sia pronta per intraprendere il suo viaggio storico.

FAQ

Cos'è la navicella spaziale Orion?

La navicella spaziale Orion è il veicolo dell'equipaggio di nuova generazione della NASA progettato per trasportare gli esseri umani sulla Luna e oltre.

Chi è responsabile della costruzione della navicella spaziale Orion?

Diverse aziende sono coinvolte nella costruzione di diversi componenti della navicella spaziale Orion. Airbus Defence and Space, in collaborazione con l'Agenzia spaziale europea, è responsabile della parte che fornisce elettricità, propulsione, aria e acqua. Lockheed Martin è responsabile dello sviluppo dell'adattatore e del modulo equipaggio.

Quali sono i prossimi test per la navicella spaziale Orion?

I prossimi test per la navicella spaziale Orion includono l'accensione del modulo combinato di servizio e dell'equipaggio e il sottoposizione della navicella ai test della camera di altitudine, che simula il vuoto dello spazio. Questi test valuteranno le prestazioni della navicella spaziale in condizioni estreme e ne garantiranno la preparazione per la missione lunare.