"Sinfonia Celeste": il telescopio Hubble della NASA rivela l'incantevole formazione stellare all'Aquila

La NASA ha catturato uno scorcio affascinante di una sinfonia celeste che si svolge nelle profondità dell'universo. Una recente immagine scattata dalla Wide Field Camera 3 del telescopio Hubble mostra una straordinaria formazione stellare accompagnata da un getto protostellare in streaming nella costellazione dell'Aquila, situata a circa 7,200 anni luce dalla Terra.

Lo spettacolo accattivante non solo presenta un piacere estetico ma offre anche preziose informazioni sull’entità della ionizzazione all’interno dei getti emanati dalla protostella. La ionizzazione avviene quando atomi e molecole acquisiscono una carica elettrica a causa dell'intensa energia presente nel loro ambiente, portando alla perdita di elettroni.

In questo teatro celeste, i getti protostellari sono al centro della scena, liberando fasci collimati di materia provenienti da giovani stelle conosciute come protostelle. "Galassie che si fondono": il telescopio Hubble della NASA condivide un'immagine accattivante di due galassie che si fondono, situate a 350 milioni di anni luce dalla Terra. Esibendo collimazione, la materia viene espulsa in una direzione parallela, formando una forma a colonna che incanta sia gli osservatori che gli scienziati.

Questa straordinaria fotografia funge da testimonianza della bellezza e della grandezza dell'universo. Studiando tali formazioni stellari, gli astronomi possono svelare gli intricati processi che si verificano all’interno dei getti protostellari, facendo luce sui meccanismi che guidano la nascita e l’evoluzione delle stelle.

FAQ:

D: Cos'è un jet protostellare?

R: Un getto protostellare è un fascio collimato di materia espulso da una giovane stella chiamata protostella.

D: Cosa significa ionizzazione?

R: La ionizzazione si riferisce al processo in cui atomi e molecole acquisiscono una carica elettrica a causa dell'ambiente ad alta energia in cui si trovano, con conseguente perdita di elettroni.

D: Quanto è lontana la formazione stellare dell'Aquila?

R: La formazione stellare si trova a circa 7,200 anni luce dalla Terra.