La NASA trasforma i dati spaziali in musica riproducibile, incoraggiando l'esplorazione artistica

L'ultimo progetto della NASA ha ampliato i confini della creatività rendendo riproducibili i rumori spaziali. Con l'aiuto della compositrice Sophie Kastner, l'agenzia spaziale ha trasformato i dati acquisiti dai suoi telescopi in musica originale che ora le persone possono riprodurre. Questo processo innovativo, noto come sonificazione, converte i dati astronomici in note e suoni, fornendo agli ascoltatori un'esperienza unica e coinvolgente.

La composizione di Sophie Kastner, intitolata "Where Parallel Lines Converge", prende ispirazione da una piccola area vicino al cuore della nostra galassia, la Via Lattea, che ospita un buco nero supermassiccio. Kastner spiega: “È come scrivere una storia di fantasia basata su fatti reali. Stiamo prendendo dati dallo spazio che sono stati tradotti in suono e dando loro una svolta nuova e umana." Concentrandosi su vignette specifiche all'interno dell'immagine della NASA, Kastner ha reso la composizione più accessibile e riproducibile per le persone.

I dati del progetto sono stati raccolti da vari telescopi della NASA, tra cui l'Osservatorio a raggi X Chandra, il telescopio spaziale Hubble e il telescopio spaziale Spitzer in pensione. Questa raccolta di rumori offre uno sguardo affascinante sui suoni nascosti del nostro universo, invitando le persone a interagire con i dati astronomici attraverso il senso dell’udito piuttosto che con la tradizionale rappresentazione visiva.

Kimberly Arcand, scienziata specializzata in visualizzazione e tecnologie emergenti presso Chandra, sottolinea l'importanza di questo sforzo creativo. “Lavoriamo da anni con questi dati a raggi X, visibili e infrarossi. Abbiamo fatto un grande passo traducendo questi dati in suono e ora, con Sophie, stiamo provando qualcosa di completamente nuovo per tutti noi”. Questo progetto racchiude la tradizione umana senza tempo di trovare ispirazione nei cieli, offrendo un modo fresco e accattivante di interagire con il cielo notturno.

Nell’ambito del proprio impegno nel promuovere la creatività, la NASA ha reso disponibile la sonificazione sul proprio sito Web, incoraggiando altri musicisti a esplorare e sperimentare il potere di trasformazione dei dati spaziali. Questo progetto non solo apre nuove porte all'espressione artistica, ma mette anche in mostra la bellezza e le meraviglie dell'universo in una dimensione completamente diversa.

FAQ

Cos'è la sonificazione?

La sonificazione è un processo che converte i dati provenienti dai telescopi in suono e musica. Consente alle persone di sperimentare le informazioni scientifiche attraverso il senso dell'udito, fornendo una comprensione unica e coinvolgente di set di dati complessi.

Quali telescopi ha utilizzato la NASA per questo progetto?

La NASA ha utilizzato l'Osservatorio a raggi X Chandra, il telescopio spaziale Hubble e il telescopio spaziale Spitzer in pensione per raccogliere i dati necessari per il progetto. Questi telescopi catturano diverse lunghezze d'onda della luce, consentendo agli scienziati di studiare l'universo da varie prospettive.

Dove posso ascoltare la musica di sonificazione creata dalla NASA?

La NASA ha reso disponibile la musica di sonificazione sul proprio sito Web, offrendo l'opportunità a individui, compresi i musicisti, di ascoltare ed esplorare i dati spaziali trasformati. Visita il sito Web ufficiale della NASA per accedere alla playlist di sonificazione. (Fonte: NASA)