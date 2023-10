Le nuvole di Giove rivelano un mondo di immagini

La NASA non smette mai di stupirci con le sue straordinarie scoperte spaziali, e questa volta non è diverso. Giusto in tempo per Halloween, l'agenzia spaziale ha condiviso un'immagine delle nuvole e delle tempeste di Giove che assomigliano stranamente a un volto. Ma non lasciarti ingannare, in realtà non è un volto che ci fissa dal pianeta più grande del nostro sistema solare.

Catturata dalla JunoCam della navicella spaziale Juno, l'immagine è stata elaborata da Vladimir Tarasov utilizzando dati disponibili al pubblico. Scattata il 7 settembre, la navicella spaziale si trovava a circa 4,800 miglia di distanza dalle nuvole di Giove. Ciò che rende questa immagine particolarmente interessante è che mostra le regioni polari di Giove, un focus unico della missione di Giunone.

L'aspetto simile a un volto è il risultato della pareidolia, un fenomeno affascinante in cui il nostro cervello riconosce modelli e volti in oggetti o forme casuali. Non è diverso dal vedere un cane o un gatto tra le nuvole in una giornata soleggiata. Tuttavia, questa particolare immagine ha una sorprendente somiglianza con un personaggio di un classico episodio di “Ai confini della realtà”.

Ma aspetta, c'è di più! La missione Juno è stata un tesoro di immagini affascinanti e potrebbero esserci altre sorprese in attesa di essere scoperte. Grazie all'impegno della NASA nel raggiungere il pubblico, la fotocamera JunoCam è dedicata alla scienza dei cittadini, consentendo ai membri del pubblico di elaborare queste incredibili immagini utilizzando varie tecniche.

Se sei curioso di esplorare ulteriormente queste accattivanti immagini, puoi trovarle sul sito web della NASA, insieme ai dati della missione Juno. Anche se non vedi più volti, vale più che la pena ammirare l'assoluta bellezza e complessità delle nuvole e delle tempeste di Giove.

FAQ:

D: Cosa mostra l'immagine della NASA?

R: L'immagine della NASA mostra nuvole e tempeste su Giove che assomigliano a un volto.

D: Cos'è la pareidolia?

R: Pareidolia è un termine scientifico che descrive la tendenza del nostro cervello a riconoscere volti e motivi in ​​oggetti o forme casuali.

D: Posso trovare altre immagini della missione Juno?

R: Sì, puoi trovare più immagini e dati della missione Juno sul sito web della NASA, come parte del loro programma di scienza dei cittadini.