Prossime passeggiate spaziali con protagonisti gli astronauti della NASA per la prima volta

Due prossime passeggiate spaziali fuori dalla Stazione Spaziale Internazionale saranno condotte da astronauti della NASA che sono entrambi alle prime armi. L'astronauta della NASA Loral O'Hara parteciperà alle passeggiate spaziali il 12 e 20 ottobre, accompagnato dall'astronauta dell'ESA Andreas Mogensen nella prima passeggiata spaziale e dall'astronauta della NASA Jasmin Moghbeli nella seconda.

Le passeggiate spaziali comporteranno attività di ricerca scientifica e di manutenzione della stazione. Durante la prima passeggiata spaziale, O'Hara e Mogensen raccoglieranno campioni da analizzare per individuare la presenza di microrganismi all'esterno della stazione. Sostituiranno inoltre una telecamera ad alta definizione ed eseguiranno lavori di manutenzione in preparazione per future passeggiate spaziali.

La seconda passeggiata spaziale comporterà la rimozione di una scatola elettronica difettosa e la sostituzione di un cuscinetto estraibile sui pannelli solari della stazione. Questi rilevamenti consentono ai pannelli solari di seguire correttamente il sole mentre la stazione orbita attorno alla Terra.

La conferenza stampa che presenterà in anteprima le passeggiate spaziali si terrà il 6 ottobre presso il Johnson Space Center della NASA a Houston. L'evento sarà trasmesso in diretta su NASA Television, sull'app della NASA e sul sito web dell'agenzia.

Questa sarà la prima passeggiata spaziale sia per O'Hara che per Mogensen, mentre Moghbeli parteciperà alla sua seconda passeggiata spaziale. Le passeggiate spaziali saranno condotte sotto la guida di esperti del Programma della Stazione Spaziale Internazionale e della NASA Johnson.

I media interessati a partecipare devono contattare la redazione Johnson tramite telefono o e-mail. Le domande per la conferenza stampa possono anche essere inviate sui social media utilizzando #AskNASA.

La prima passeggiata spaziale inizierà alle 10:8 EDT e durerà circa sei ore, con la copertura televisiva della NASA che inizierà alle 30:7. La seconda passeggiata spaziale inizierà alle 30:6 EDT e durerà circa sei ore e mezza, con Copertura televisiva della NASA a partire dalle XNUMX del mattino

Per ulteriori informazioni sulla Stazione Spaziale Internazionale e sulle sue ricerche e operazioni, visitare il sito Web ufficiale della NASA.

Fonti: NASA

Definizioni:

– Passeggiata spaziale: un'attività eseguita dagli astronauti all'esterno di un veicolo spaziale mentre si trovano nello spazio, solitamente per scopi di manutenzione o ricerca scientifica.

– Microrganismi: organismi microscopici come batteri, virus e funghi che sono troppo piccoli per essere visti ad occhio nudo.

– Gruppo cuscinetto estraibile: un componente che consente la rotazione fluida dei pannelli solari della Stazione Spaziale Internazionale per seguire il sole.