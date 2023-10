La NASA si prepara per il lancio della missione Psyche su un asteroide ricco di metalli

By

La NASA si sta preparando per il lancio della sua missione Psyche, che esplorerà un asteroide ricco di metalli. La navicella spaziale sarà lanciata a bordo di un razzo SpaceX Falcon Heavy dal Launch Complex 39A presso il Kennedy Space Center della NASA in Florida. Il lancio è previsto per il 12 ottobre 2023 alle 10:16 EDT.

La missione mira a studiare l'asteroide Psiche, che si trova tra Marte e Giove. Questo asteroide è unico perché contiene notevoli quantità di metallo, a differenza degli asteroidi precedenti che erano composti principalmente da roccia o ghiaccio. Gli scienziati ritengono che Psiche possa far parte dell'interno di un planetesimo, un elemento costitutivo di un pianeta roccioso. Studiando Psiche, i ricercatori sperano di ottenere informazioni sulla formazione della Terra e di altri pianeti simili.

Oltre a studiare l'asteroide stesso, la missione Psyche effettuerà anche una dimostrazione tecnologica chiamata Deep Space Optical Communications della NASA. Questo esperimento metterà alla prova l'uso dei laser per trasmettere dati a velocità più elevate su lunghe distanze. La navicella spaziale proverà le comunicazioni ottiche a banda larga durante i primi due anni del suo viaggio verso Psiche.

Le attività di lancio saranno trasmesse in diretta su varie piattaforme, tra cui NASA TV, YouTube, X, Facebook, Twitch, Daily Motion, l'app della NASA e il sito web dell'agenzia. Prima del lancio, la NASA terrà un briefing scientifico e di missione il 10 ottobre, seguito da una conferenza stampa pre-lancio l’11 ottobre.

La NASA è entusiasta dell’imminente missione Psyche e spera che possa fornire preziose informazioni sulla composizione e sulla formazione del nostro sistema solare. L'agenzia incoraggia il pubblico a seguire e impegnarsi nella missione utilizzando gli hashtag #MissionToPsyche e #AskNASA sui social media.

