La missione Psyche della NASA sull'asteroide ricco di metalli inizierà il lancio

La NASA si sta preparando per il lancio della sua missione Psyche, che mira a esplorare un asteroide ricco di metalli chiamato Psyche. La navicella spaziale è stata collegata al raccordo di attacco del carico utile presso la struttura Astrotech Space Operations in Florida e il decollo è previsto su un razzo SpaceX Falcon Heavy il 12 ottobre 2023. La navicella spaziale Psyche viaggerà per quasi sei anni e coprirà una distanza di circa 2.2 miliardi di miglia per raggiungere l'asteroide, che si trova tra Marte e Giove.

Lo scopo della missione Psiche è studiare l'asteroide e ottenere informazioni sulla formazione della Terra e di altri pianeti rocciosi. Questa sarà la prima missione su un asteroide composto principalmente da metallo, poiché le missioni precedenti si sono concentrate su asteroidi fatti di roccia o ghiaccio. Gli scienziati ritengono che Psiche possa contenere il nucleo di un planetesimo, che è un elemento costitutivo di un pianeta roccioso. Studiando l'asteroide, i ricercatori sperano di comprendere meglio la composizione del nucleo terrestre.

Oltre alla missione primaria, la navicella spaziale Psyche trasporterà anche una dimostrazione tecnologica chiamata Deep Space Optical Communications. Questo esperimento metterà alla prova l’uso dei laser per trasmettere dati a velocità più elevate oltre la Luna. La navicella spaziale effettuerà comunicazioni ottiche a banda larga con la Terra durante i primi due anni del suo viaggio verso Psiche.

La NASA fornirà una copertura in diretta delle attività di lancio su varie piattaforme, tra cui NASA TV, YouTube, X, Facebook, Twitch e l'app NASA. Prima del lancio, si terrà un briefing scientifico e sulla missione il 10 ottobre, nonché una conferenza stampa pre-lancio l'11 ottobre. Questi eventi forniranno maggiori informazioni sugli obiettivi e sul significato scientifico della missione Psyche.

Nel complesso, la missione Psyche rappresenta un significativo passo avanti nella nostra esplorazione degli asteroidi e nella nostra comprensione della formazione dei pianeti rocciosi. Attraverso questa missione, gli scienziati sperano di scoprire nuove informazioni sull'origine e sulla composizione del nucleo terrestre.

Fonte:

– Comunicato stampa della NASA – 5 ottobre 2023