Nuova missione SpaceX destinata a fornire tecnologia e forniture all'avanguardia alla Stazione Spaziale Internazionale

La NASA e SpaceX hanno annunciato i loro piani per lanciare la 29a missione di servizi di rifornimento commerciale alla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) il 7 novembre 2022. Il razzo Falcon 9 decollerà dal Launch Complex 39A presso il Kennedy Space Center della NASA in Florida alle 9: 16:XNUMX EST. Il lancio sarà trasmesso in diretta streaming su NASA Television, YouTube e sul sito web dell'agenzia.

La navicella spaziale SpaceX Dragon, che trasporterà un carico utile di nuove indagini scientifiche, cibo, forniture e attrezzature, si dirigerà verso la ISS. Tra i carichi c'è l'AWE (Atmospheric Waves Experiment) della NASA, che studierà le onde gravitazionali atmosferiche per ottenere una comprensione più profonda del flusso di energia attraverso l'atmosfera superiore della Terra e lo spazio.

Un altro componente cruciale della missione è ILLUMA-T della NASA (Integrated Laser Communications Relay Demonstration Low-Earth-Orbit User Modem and Amplifier Terminal). Questa tecnologia mira a testare le comunicazioni laser ad alta velocità di dati dalla stazione spaziale alla Terra utilizzando l'LCRD (Laser Communications Relay Demonstration) dell'agenzia. Con la collaborazione di ILLUMA-T e LCRD, la NASA creerà il suo primo sistema di relè di comunicazione laser end-to-end bidirezionale.

Si prevede che la navicella spaziale Dragon attraccherà autonomamente al porto rivolto in avanti del modulo Harmony della ISS il 9 novembre intorno alle 12:XNUMX EST. Rimarrà agganciato alla stazione spaziale per circa un mese prima di ritornare sulla Terra, riportando con sé la ricerca e il carico di ritorno, che ammarerà al largo delle coste della Florida.

Per coloro che sono interessati a seguire la missione, la NASA offre diversi modi per guardare e coinvolgere. La copertura del lancio in diretta sarà disponibile su NASA Television e il sito Web dell'agenzia fornirà streaming live e aggiornamenti sul blog durante le tappe fondamentali del conto alla rovescia. Gli appassionati di social media possono unirsi utilizzando gli hashtag #Dragon e #CRS29 e seguendo NASA, NASAKennedy, ISS e ISS National Lab su varie piattaforme.

FAQ:

D: Quando verrà lanciata la 29a missione di servizi di rifornimento commerciale verso la Stazione Spaziale Internazionale?

R: Il lancio della missione è previsto per il 7 novembre 2022 alle 9:16 EST.

D: Quale carico consegnerà la navicella spaziale SpaceX Dragon alla ISS?

R: La navicella spaziale Dragon fornirà all'equipaggio internazionale nuove indagini scientifiche, cibo, rifornimenti e attrezzature.

D: Qual è lo scopo della tecnologia ILLUMA-T della NASA?

R: ILLUMA-T mira a testare le comunicazioni laser ad alta velocità di trasmissione dati dalla stazione spaziale alla Terra.

D: Per quanto tempo la navicella spaziale Dragon rimarrà attaccata alla ISS?

R: Si prevede che la navicella spaziale rimarrà agganciata alla ISS per circa un mese prima di tornare sulla Terra.

D: Come posso seguire la missione e interagire con la NASA?

R: Puoi guardare la copertura in diretta su NASA Television e seguire NASA, NASAKennedy, ISS e ISS National Lab sui social media utilizzando gli hashtag #Dragon e #CRS29.

Fonte: NASA.gov