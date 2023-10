La NASA svelerà le prime immagini del più grande campione di asteroide mai raccolto

La NASA è pronta a rivelare le prime immagini del più grande campione di asteroidi mai raccolto nello spazio. Il campione è stato raccolto dalla navicella spaziale OSIRIS-REx tre anni fa dall'asteroide vicino alla Terra Bennu. La presentazione avrà luogo presso il Johnston Space Center della NASA a Houston.

Si ritiene che Bennu, un corpo ricco di carbonio scoperto nel 1999, sia composto da un insieme sciolto di rocce. Contiene preziose informazioni sulle origini e sullo sviluppo dei pianeti rocciosi come la Terra, nonché sulla potenziale evoluzione della vita. Si dice che la chimica e la mineralogia dell'asteroide siano rimaste praticamente invariate dalla sua formazione circa 4.5 miliardi di anni fa.

La capsula contenente il campione dell'asteroide Bennu è stata paracadutata in sicurezza nel deserto dello Utah. È stato quindi trasportato al centro Johnson ed esaminato in una stanza pulita. Il contenitore interno della capsula è stato aperto per suddividere i campioni in campioni più piccoli per l'analisi da parte degli scienziati di 60 laboratori in tutto il mondo.

Questo è il terzo e il più grande campione di asteroidi mai riportato sulla Terra per l'analisi. Anche l'agenzia spaziale giapponese ha effettuato missioni simili nel 2010 e nel 2020. Si è scoperto che i campioni della missione del 2020 contenevano composti organici, supportando la teoria secondo cui la Terra primordiale fu seminata con gli ingredienti per la vita da oggetti celesti come comete, asteroidi e meteoriti.

La missione OSIRIS-REx è stata lanciata nel 2016 e ha raggiunto Bennu nel 2018. Dopo quasi due anni di orbita, il 20 ottobre 2020 la navicella spaziale ha recuperato con successo un campione del materiale sciolto della superficie dell'asteroide utilizzando il suo braccio robotico. La NASA lancerà anche un'altra missione a un asteroide più distante chiamato Psiche, che si ritiene sia il nucleo residuo di un protopianeta.

Questo sviluppo nella ricerca sugli asteroidi ci avvicina alla comprensione delle origini del nostro sistema solare e del potenziale della vita oltre la Terra.

