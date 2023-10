Il viaggio della NASA verso un asteroide ricco di metalli

Sommario:

La NASA si sta preparando a lanciare una sonda per esplorare Psiche, un oggetto situato a 2.2 miliardi di miglia di distanza che potrebbe fornire preziose informazioni sulla composizione e sull'interno di pianeti come la Terra. Questo asteroide ricco di metalli, che potrebbe essere i resti di un piccolo pianeta o di un corpo celeste precedentemente sconosciuto, rappresenta un'opportunità unica per gli scienziati di esaminare un mondo con una superficie metallica. La sonda verrà lanciata dal Kennedy Space Center a bordo di un razzo SpaceX Falcon Heavy, con una finestra di backup disponibile se le condizioni meteorologiche non sono favorevoli. Una volta raggiunta Psiche nel luglio 2029, la sonda utilizzerà strumenti avanzati per studiare il campo magnetico, la composizione chimica, i minerali e la topografia dell'asteroide. La missione mostrerà anche i progressi tecnologici, comprese le comunicazioni basate su laser di prossima generazione e l’uso di uno speciale sistema di propulsione chiamato “propulsori ad effetto Hall” che utilizza l’energia del pannello solare per creare campi elettrici e magnetici. Evitando la necessità di grandi quantità di carburante chimico, questo sistema consente un'accelerazione continua nello spazio. La forma irregolare e la composizione di Psiche, che si stima sia composta per il 60% da metallo e per il resto da roccia, la rendono una destinazione intrigante per l'esplorazione scientifica.

Fonte:

