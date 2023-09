La sonda spaziale della NASA consegnerà il campione di asteroide più grande mai visto

By

Domenica la sonda spaziale OSIRIS-REx della NASA consegnerà sulla Terra il campione più grande mai raccolto da un asteroide. Dopo una missione durata sette anni, la navicella lascerà cadere almeno una tazza di macerie prelevate dall'asteroide Bennu. Si prevede che questo campione peserà circa 250 g (0.5 libbre) di ciottoli e polvere, significativamente più del cucchiaino riportato dal Giappone da altri due asteroidi.

Questa consegna rappresenta una pietra miliare significativa nell’esplorazione spaziale poiché nessun altro paese è riuscito a recuperare con successo pezzi di asteroidi. Queste capsule del tempo preservate del primo sistema solare contengono preziose informazioni sulle origini della Terra e della vita. Studiando questi campioni di asteroidi, gli scienziati mirano a ottenere informazioni dettagliate sui processi che hanno portato alla formazione del nostro pianeta.

La navicella spaziale OSIRIS-REx ha intrapreso la sua missione da 1 miliardo di dollari nel 2016 e ha raggiunto Bennu nel 2018. Ha trascorso due anni volando attorno all’asteroide, alla ricerca del posto migliore per raccogliere campioni. Nel 2020, la navicella spaziale è atterrata con successo sulla superficie di Bennu e ha utilizzato un aspirapolvere per aspirare polvere e ciottoli. Una parte del materiale è fuggita nello spazio a causa di un coperchio inceppato, ma i campioni rimanenti sono stati fissati in una capsula.

Bennu, scoperto nel 1999, è largo circa mezzo chilometro e si ritiene che sia il resto di un asteroide molto più grande. La sua ruvida superficie nera è ricoperta di massi e gli scienziati ritengono che contenga resti della formazione del sistema solare avvenuta 4.5 miliardi di anni fa. Rappresenta anche una potenziale minaccia per la Terra, poiché potrebbe avvicinarsi abbastanza da entrare in collisione con il nostro pianeta nel 2182. Lo studio di Bennu contribuirà alla nostra comprensione dei potenziali metodi per deviare tali asteroidi, se necessario.

Al suo arrivo, la capsula campione verrà rilasciata dalla navicella spaziale OSIRIS-REx e paracadutata nel deserto dello Utah. Verrà quindi trasportato al Johnson Space Center della NASA a Houston per l'analisi. I campioni verranno gestiti con protocolli rigorosi per evitare contaminazioni e saranno studiati in un laboratorio dedicato presso il centro.

Oltre alla missione OSIRIS-REx, la NASA ha altre due missioni in corso sugli asteroidi. Queste missioni, Psiche e Lucy, contribuiranno alla nostra comprensione della formazione e della composizione degli asteroidi. La capacità della NASA di recuperare e studiare questi preziosi campioni di asteroidi ci consente di svelare i misteri del nostro sistema solare e le origini della vita sulla Terra.

(Fonti: NASA, ABC News)