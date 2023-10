La navicella spaziale Psyche della NASA inizia la missione verso un asteroide ricoperto di metallo

La navicella spaziale Psyche della NASA ha intrapreso un viaggio di sei anni per esplorare un raro asteroide ricoperto di metallo, segnando la prima missione in assoluto su un mondo metallico. Si ritiene che l'asteroide, noto come Psiche, sia i resti del nucleo di un pianeta primordiale e potrebbe fornire preziose informazioni sul funzionamento interno della Terra e di altri pianeti rocciosi.

La navicella spaziale è stata lanciata da SpaceX dal Kennedy Space Center della Nasa in Florida e raggiungerà l'asteroide nel 2029. Psiche è il più grande dei nove asteroidi ricchi di metalli conosciuti e si trova nella parte esterna della fascia principale degli asteroidi tra Marte e Marte. Giove.

La scienziata capo Lindy Elkins-Tanton dell'Arizona State University ha espresso entusiasmo per la missione, affermando: "È da tempo il sogno degli esseri umani raggiungere il nucleo metallico della nostra Terra... C'è un modo nel nostro sistema solare in cui possiamo osservare un nucleo metallico , e cioè andando su questo asteroide.

Gli scienziati ritengono che l'asteroide sia largo circa 144 km nel suo punto più largo e lungo 232 km, con una superficie ricca di ferro, nichel e altri metalli. Anticipano inoltre la presenza di silicati e si aspettano che la superficie sia ricoperta da fini grani metallici derivanti dagli impatti cosmici.

Oltre a offrire approfondimenti sulla formazione del sistema solare, la missione Psiche mira a rispondere a domande fondamentali sulla vita sulla Terra. L’asteroide potrebbe far luce sulle origini della vita e sui fattori che rendono abitabile il nostro pianeta. Il nucleo della Terra, composto principalmente da ferro, genera un campo magnetico che protegge la nostra atmosfera e consente alla vita di prosperare.

La missione da 1.2 miliardi di dollari, guidata dall’Arizona State University per conto della NASA, seguirà un percorso circolare per raggiungere l’asteroide. La navicella spaziale utilizzerà Marte per aumentare la gravità nel 2026 prima di raggiungere Psiche nel 2031 e tentare di entrare in orbita attorno ad esso.

Nel complesso, la missione Psiche promette di rivoluzionare la nostra comprensione dei nuclei planetari e di fornire preziose informazioni sui processi cosmici che hanno modellato il nostro sistema solare.

Fonte:

