La NASA seleziona SpaceX per la missione TRACERS per studiare la magnetosfera terrestre

La NASA ha scelto SpaceX e il suo razzo Falcon 9 per lanciare la missione TRACERS (Tandem Reconnection and Cusp Electrodynamics Reconnaissance Satellites). Questa missione sarà composta da due piccoli satelliti che mirano a studiare la meteorologia spaziale e l'impatto dell'energia solare sulla magnetosfera terrestre.

TRACERS costituirà un'importante aggiunta alla flotta eliofisica della NASA, fornendo risposte a domande di lunga data sul sistema Sole-Terra. I satelliti si concentreranno sullo studio dell’interazione tra il vento solare, che è il flusso continuo di particelle ionizzate provenienti dal Sole, e l’ambiente magnetico attorno alla Terra.

Questo studio esaminerà in particolare la riconnessione magnetica, che si verifica quando due campi magnetici si incontrano e si traduce in un potente trasferimento di energia. Comprendere questo processo è fondamentale poiché può potenzialmente influenzare le missioni con equipaggio e i satelliti sensibili. L’Università dell’Iowa sta guidando la missione, in collaborazione con i partner del Southwest Research Institute e del Millennium Space Systems.

Il ricercatore principale della missione, il Prof. Craig Kletzing, ha spiegato l'importanza dello studio della cuspide, una regione in cui avviene la riconnessione magnetica. Ha affermato: “La riconnessione magnetica può avvenire in molti punti della magnetopausa, ma è difficile esaminare uno spazio di ricerca così gigantesco. La cuspide è un luogo in cui possiamo studiare i segni della riconnessione che avvengono ovunque”.

Per raccogliere dati sulla riconnessione, i satelliti TRACERS voleranno attraverso la cuspide polare settentrionale, con un satellite dopo l'altro. Osservando e analizzando il verificarsi e la frequenza della riconnessione ai bordi esterni del campo magnetico terrestre, gli scienziati sperano di migliorare la loro comprensione di come l'energia del Sole si trasferisce al nostro pianeta.

In conclusione, la missione TRACERS, con il supporto di SpaceX e del razzo Falcon 9, fornirà preziose informazioni sulla dinamica della magnetosfera terrestre e sulla sua risposta all’attività solare. Questa conoscenza aiuterà a prevedere e mitigare i potenziali impatti delle condizioni meteorologiche spaziali sulla Terra e sulla sua infrastruttura tecnologica.

Definizioni:

– Magnetosfera: la regione che circonda un pianeta che è influenzata dal suo campo magnetico e lo protegge dal vento solare.

– Vento solare: il flusso di particelle cariche, principalmente protoni ed elettroni, emesso dal Sole.

– Riconnessione magnetica: il processo in cui due campi magnetici si scontrano e si riallineano, rilasciando grandi quantità di energia.

Fonte:

– Nasa

– Università dell’Iowa

– Istituto di ricerca del sud-ovest

– Sistemi spaziali del Millennio