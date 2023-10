La NASA sceglie SpaceX per lanciare piccoli satelliti per studiare il meteo spaziale

By

La NASA ha scelto SpaceX per lanciare una coppia di piccoli satelliti, noti come TRACERS, nel 2025 come parte di una missione di rideshare. TRACERS, o Tandem Reconnection and Cusp Electrodynamics Reconnaissance Satellites, studieranno la meteorologia spaziale e la magnetosfera dall'orbita terrestre bassa.

TRACERS è stata inizialmente selezionata dalla NASA come missione eliofisica Small Explorer (SMEX) nel 2019, con un budget non superiore a 115 milioni di dollari. Originariamente progettato come carico utile secondario, doveva essere lanciato insieme ad un'altra missione SMEX chiamata PUNCH. Tuttavia, la NASA ha successivamente annunciato che PUNCH avrebbe condiviso un razzo Falcon 9 con un’altra missione astrofisica chiamata SPHEREx, con il lancio di entrambe le missioni nel 2025.

Sebbene l’annuncio della NASA non fornisca una data di lancio specifica, il portavoce Leejay Lockhart ha confermato che TRACERS sarà il carico utile principale di una missione di rideshare in orbita eliosincrona, il cui lancio è previsto non prima di aprile 2025.

Il valore dell’ordine assegnato a SpaceX non è stato divulgato a causa di “informazioni sensibili sulla concorrenza”. Tuttavia, un database sugli appalti governativi ha rivelato che la NASA ha aggiunto 3.593 milioni di dollari al contratto VADR di SpaceX, che potrebbe essere collegato alla missione TRACERS.

Una volta in orbita eliosincrona, la navicella spaziale TRACERS attraverserà ripetutamente la cuspide polare della magnetosfera terrestre, studiando le interazioni tra il vento solare e la magnetosfera terrestre. Queste interazioni, note come riconnessione magnetica, sono vitali per comprendere la meteorologia spaziale e i suoi potenziali impatti sulla Terra.

La missione TRACERS è guidata da David Miles dell'Università dell'Iowa, che ha assunto il ruolo di ricercatore principale dopo la morte di Craig Kletzing, anch'egli dell'Università dell'Iowa. Millennium Space Systems è responsabile della costruzione del veicolo spaziale.

Fonte:

- Articolo originale