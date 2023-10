La NASA seleziona quattro missioni incentrate sul sole per studi concettuali

La NASA ha recentemente annunciato la selezione di quattro piccole missioni esplorative che si concentreranno sullo studio del Sole e del suo rapporto con la Terra. Queste missioni mirano ad espandere la nostra comprensione dell’eliofisica, che è il campo che esplora la natura del Sole e i suoi effetti sul sistema solare.

La prima missione, nota come Cross-scale Investigation of Earth's Magnetotail and Aurora (CINEMA), studierà la struttura e l'evoluzione dello strato di plasma terrestre. Questo denso strato di plasma spaziale si trova nei campi magnetici che scorrono dietro la Terra. Guidata da Robyn Millan del Dartmouth College, questa missione utilizzerà una costellazione di nove CubeSat in orbita terrestre bassa, sincrona con il sole, per esaminare come i campi magnetici della Terra trasferiscono il calore e cambiano nel tempo.

La missione Chromospheric Magnetism Explorer (CMEx), guidata da Holly Gilbert del Centro nazionale per la ricerca atmosferica, mira a comprendere la natura magnetica delle eruzioni solari e identificare le fonti magnetiche del vento solare. CMEx prevede di ottenere osservazioni continue del campo magnetico solare nella cromosfera, lo strato dell'atmosfera solare direttamente sopra la superficie visibile del Sole.

Nel frattempo, la missione Extreme ultraviolet Coronal Mass Ejection and Coronal Connectivity Observatory (ECCCO), guidata da Katharine Reeves dello Smithsonian Astrophysical Observatory, contribuirà alla nostra comprensione della corona centrale, della dinamica degli eventi eruttivi che lasciano il Sole e delle condizioni che la determinano. produrre il vento solare che scorre verso l'esterno.

Infine, la missione Magnetospheric Auroral Asymmetry Explorer (MAAX), guidata da Michael Liemohn dell’Università del Michigan, mira a migliorare la nostra comprensione di come l’accoppiamento elettrodinamico tra la magnetosfera e la ionosfera terrestre regola il flusso di energia aurorale.

Secondo Peg Luce, direttore ad interim della divisione eliofisica presso il quartier generale della NASA, queste selezioni di studio sui concetti di missione promettono di fornire nuove intuizioni nel campo dell’eliofisica. Offrono il potenziale per rispondere a domande di vecchia data, basandosi sulla ricerca e sulla tecnologia delle nostre missioni attuali e preesistenti.

