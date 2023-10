La NASA cerca input dell'industria per il programma commerciale di sviluppo dell'orbita terrestre bassa

By

La NASA chiede alle aziende americane di fornire il loro contributo sui requisiti dell'agenzia per i servizi end-to-end come parte del programma di sviluppo dell'orbita terrestre bassa commerciale. L’agenzia prevede di trasferire le sue operazioni nell’orbita terrestre bassa verso destinazioni di proprietà e gestione commerciale dopo lo smantellamento della Stazione Spaziale Internazionale, al fine di mantenere l’accesso allo spazio per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e la collaborazione internazionale.

Attraverso una richiesta di informazioni (RFI), la NASA sta cercando feedback da parte dell'industria per perfezionare i requisiti previsti per le nuove destinazioni spaziali commerciali. Gli approfondimenti del settore contribuiranno a definire gli standard di valutazione umana della NASA, garantendo che i nuovi sistemi soddisfino le aspettative dell’agenzia per le operazioni e i trasporti in orbita terrestre bassa.

La NASA terrà una giornata di briefing del settore il 12 ottobre, seguita da una scadenza del 17 novembre per le risposte RFI. L’agenzia sottolinea che questo è un passo cruciale verso la transizione delle operazioni in orbita terrestre bassa al settore privato, con la NASA che mira a essere uno dei tanti clienti per i servizi forniti dalle società commerciali.

“Stiamo cercando il feedback del settore su questa bozza di requisiti per garantire che le destinazioni commerciali LEO siano sicure, affidabili ed economiche”, afferma Phil McAlister, direttore del volo spaziale commerciale presso la sede della NASA. Incorporando il contributo del settore, l’agenzia mira a facilitare lo sviluppo di nuove stazioni e concetti di destinazione, riducendo i costi e incoraggiando l’innovazione nel settore spaziale commerciale.

La NASA collabora con l’industria dal 2022 e ha già ospitato giornate di settore per informare le aziende sull’equipaggio e sui requisiti tecnici. Il feedback ricevuto durante queste interazioni continua a modellare la strategia dei servizi commerciali dell'agenzia per le destinazioni in orbita terrestre bassa.

In definitiva, l’obiettivo della NASA è quello di creare un solido mercato commerciale nell’orbita terrestre bassa dove l’agenzia possa acquisire servizi dall’industria privata a un costo inferiore concentrandosi sulle missioni Artemis sulla Luna e oltre. Questa strategia posiziona l’orbita terrestre bassa come terreno di addestramento e prova per missioni nello spazio profondo e incoraggia la crescita del settore spaziale commerciale.

Fonte: Rebecca Turkington, Johnson Space Center, Houston