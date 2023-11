Un asteroide potenzialmente distruttivo che si avvicina alla Terra: 2007 FT3

By

Gli scienziati della NASA hanno recentemente identificato un asteroide denominato 2007 FT3 che potrebbe rappresentare una minaccia per la Terra nel prossimo futuro. Sebbene questa non sia la prima volta che la NASA scopre un oggetto del genere, ciò evidenzia la costante vigilanza richiesta nel tracciamento degli asteroidi vicini alla Terra (NEA) e delle comete vicine alla Terra (NEC) che hanno il potenziale di causare danni significativi se lasciati senza controllo.

2007 FT3 è stata osservata per la prima volta nel 2007, ma sfortunatamente gli astronomi hanno perso traccia della sua traiettoria poco dopo. Con un arco di osservazione di soli 1.2 giorni, le osservazioni mirate non sono riuscite a recuperare l’asteroide, che fino ad ora è rimasto invisibile. La possibile ricomparsa dell’FT2007 del 3 ha sollevato preoccupazioni circa il suo impatto sulla Terra.

Secondo la NASA, 2007 FT3 ha una probabilità dello 0.0000087% (o 1 su 11.5 milioni) di colpire la Terra nell'ottobre 2024. Esiste anche una possibilità separata di impatto nel marzo 2024, con una probabilità dello 0.0000096% (o 1 su 10). milioni). In entrambi gli scenari, l’asteroide potrebbe rilasciare energia equivalente alla detonazione di 2.6 miliardi di tonnellate di TNT.

Sebbene entrambi gli impatti potenziali comporterebbero una significativa distruzione regionale, il livello del danno non sarebbe catastrofico a livello globale. La NASA prevede che 2007 FT3 avrà maggiori probabilità di colpire il 5 ottobre 2024, ma ci sono anche altri asteroidi in avvicinamento, come 29075 (1950 DA), che potrebbero potenzialmente causare devastazioni simili.

È importante notare che il Centro per gli studi sugli oggetti vicini alla Terra (CNEOS) della NASA traccia continuamente i NEA conosciuti e monitora le loro traiettorie. Questo impegno continuo mira a identificare potenziali minacce e a ideare metodi adeguati per evitare eventuali collisioni catastrofiche. Sebbene la probabilità che un asteroide entri in collisione con la Terra rimanga bassa, gli scienziati rimangono vigili nel tentativo di comprendere questi corpi celesti e di proteggere il nostro pianeta.

FAQ:

D: C'è un'alta probabilità che l'asteroide 2007 FT3 colpisca la Terra nel 2024?

R: La NASA stima che la probabilità sia circa dello 0.0000087% o 1 su 11.5 milioni.

D: Quali sarebbero le potenziali conseguenze se FT2007 del 3 dovesse colpire la Terra?

R: L’asteroide ha il potenziale di rilasciare energia equivalente alla detonazione di 2.6 miliardi di tonnellate di TNT, provocando la distruzione regionale ma non una catastrofe globale.

D: Ci sono altri asteroidi che attualmente rappresentano una minaccia?

R: Sì, uno di questi asteroidi è 29075 (1950 DA), con una probabilità dello 0.0029% o 1 su 34,500 di colpire la Terra il 16 marzo 2880.

D: In che modo la NASA sta affrontando questa potenziale minaccia?

R: Il Centro per gli studi sugli oggetti vicini alla Terra (CNEOS) della NASA monitora da vicino gli asteroidi e le comete vicini alla Terra, monitorando le loro traiettorie e sviluppando strategie per prevenire collisioni catastrofiche.