Immagini sorprendenti dell'asteroide Bennu in orbita attorno a OSIRIS-REx

By

Una serie di immagini mozzafiato catturate dalla navicella spaziale OSIRIS-REx della NASA in orbita attorno all'asteroide Bennu ha lasciato a bocca aperta sia gli scienziati che gli appassionati di spazio. Le fotografie, scattate dalle telecamere della navicella spaziale, forniscono una visione unica e dettagliata della superficie dell'asteroide.

La navicella spaziale OSIRIS-REx, abbreviazione di Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, Security, Regolith Explorer, è stata lanciata dalla NASA nel 2016 con l'obiettivo primario di studiare la composizione dell'asteroide Bennu e riportarne un campione sulla Terra nel 2023.

Queste immagini appena rilasciate mostrano la navicella spaziale sospesa sopra la superficie dell'asteroide, da distanze fino a 410 piedi (125 metri). Con dettagli sorprendenti, le immagini rivelano il terreno accidentato di Bennu, segnato da massi e grandi rocce.

La missione OSIRIS-REx ha fornito anche dati preziosi sulle proprietà fisiche dell'asteroide. Gli scienziati sono stati in grado di determinare la forma, la massa e persino la sua attrazione gravitazionale dell'asteroide analizzando i movimenti della navicella spaziale attorno a Bennu.

Una delle scoperte più significative della missione è che la superficie di Bennu è sorprendentemente attiva, con particelle espulse dall'asteroide. La causa di questo fenomeno è ancora oggetto di studio e gli scienziati sperano che il campione raccolto da Bennu possa far luce su questo comportamento peculiare.

Le immagini e i dati raccolti da OSIRIS-REx sono fondamentali per comprendere non solo Bennu ma anche il primo Sistema Solare. Si ritiene che gli asteroidi come Bennu siano i resti della formazione del nostro Sistema Solare e possano fornire informazioni sull’origine e sull’evoluzione dei pianeti.

La missione OSIRIS-REx, con le sue viste ravvicinate e le misurazioni scientifiche dell’asteroide Bennu, segna una pietra miliare significativa nello studio degli asteroidi e apre le porte all’esplorazione futura. Il ritorno della navicella spaziale sulla Terra con il suo prezioso campione è previsto per il 2023, dove gli scienziati attendono con impazienza l'opportunità di studiarlo ulteriormente.

Definizioni:

OSIRIS-REx: Origini, Interpretazione spettrale, Identificazione delle risorse, Sicurezza, navicella spaziale Regolith Explorer lanciata dalla NASA nel 2016 per studiare l'asteroide Bennu e ottenerne un campione.

Bennu: un asteroide di circa 1,614 metri di diametro che è stato scelto come obiettivo per la missione OSIRIS-REx per il suo stato incontaminato e il potenziale per fornire informazioni sul sistema solare primordiale.

Sistema Solare: l'insieme degli oggetti (pianeti, asteroidi, comete, ecc.) e del sole che sono ad esso legati gravitazionalmente.

Fonte:

www.nasa.gov