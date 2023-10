Il campione della NASA di polvere di asteroide Bennu promette scoperte entusiasmanti

La recente missione della NASA per raccogliere un campione di polvere dall’asteroide Bennu ha prodotto una quantità inaspettata di materiale, portando a un processo di cura del campione iniziale più lento del previsto. Tuttavia, questo “problema” testimonia l’abbondanza di materiale disponibile per lo studio. Christopher Snead, vice responsabile della curation di OSIRIS-REx, ha espresso entusiasmo per la notevole quantità di polvere che ricopre la testa e il contenitore per la raccolta dei campioni, affermando che è "davvero spettacolare" avere così tanto materiale.

Il campione è stato ottenuto utilizzando il braccio robotico di OSIRIS-Rex, chiamato TAGSAM (Touch-and-Go Sample Acquisition Mechanism). Dopo un viaggio durato sette anni, il contenitore campione contenente la testa del TAGSAM fu lasciato sulla Terra. Sebbene la maggior parte del campione sia attualmente sigillata all'interno della testa del TAGSAM, gli scienziati hanno osservato particelle di polvere fuoriuscire da essa prima che fosse riposta nel contenitore tre anni fa.

L'analisi iniziale del campione prevede la microscopia elettronica a scansione, misurazioni a infrarossi e diffrazione di raggi X. Queste tecniche forniranno preziose informazioni sulla composizione di Bennu e sul suo ruolo nella formazione del Sistema Solare. Anche se un’analisi scientifica completa richiederà più tempo, la NASA ha programmato una conferenza stampa l’11 ottobre per pubblicare i risultati preliminari e mostrare le prime immagini del campione.

La NASA stima che circa 250 grammi di polvere di Bennu siano in attesa di essere recuperati dalla testa del TAGSAM. Tuttavia, ci vorrà del tempo prima che la testa possa essere aperta in sicurezza. Nelle prossime settimane, il contenitore del campione verrà trasferito in un vano portaoggetti specializzato per lo smontaggio.

Questo entusiasmante sviluppo apre la strada alla ricerca futura e dovrebbe fornire preziose informazioni sulle origini e sulla composizione degli asteroidi come Bennu. Lo studio in corso da parte della NASA sul campione raccolto contribuirà alla nostra comprensione della storia del Sistema Solare.

Fonte:

– NASA (nessun URL specifico disponibile)