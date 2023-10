La NASA prevede di costruire case sulla Luna entro il 2040

La NASA ha rivelato i piani per costruire case sulla Luna entro il 2040. L'agenzia spaziale intende utilizzare una stampante 3D per costruire strutture utilizzando il "cemento lunare", un materiale ricavato dalla superficie della luna. Questo ambizioso progetto prevede la collaborazione con università e aziende tecnologiche private. Sebbene la Luna sia attualmente un ambiente inospitale, privo di ossigeno, polvere abrasiva, temperature estreme e radiazione solare dilagante, gli esseri umani sognano di ritornarci sin dalla missione Apollo del 1972. L’Agenzia spaziale europea vede la vita sulla Luna come una trampolino di lancio verso il raggiungimento di Marte.

La NASA immagina la Luna come un campo di addestramento per future missioni verso pianeti più distanti. La creazione di una colonia lunare consentirà agli scienziati di testare processi come la costruzione fuori dal mondo, la creazione di nuovi materiali e la garanzia della durabilità delle strutture in condizioni ambientali estreme. Inoltre, la Luna e Marte attualmente offrono beni immobili gratuiti, il che rende fondamentale essere i primi a stabilire insediamenti per garantire beni preziosi per attività future come l’estrazione mineraria.

La NASA mira ad avere non solo astronauti ma anche civili regolari che risiedono nelle sue case lunari. Tuttavia, alcuni scettici sostengono che la tempistica per questi piani sia eccessivamente ambiziosa, soprattutto considerando che la missione Artemis, che dovrebbe riportare gli astronauti sulla Luna, deve ancora avere luogo (prevista per il 2024). Ciononostante, il direttore della maturazione tecnologica della NASA, Niki Werkheiser, rimane ottimista, affermando che l'agenzia dispone delle persone e delle risorse giuste per raggiungere questi obiettivi.

Una volta che gli esseri umani si stabiliranno sulla Luna, ci saranno numerose attività da intraprendere. Un progetto, il Lunar Codex, mira a collocare le opere di oltre 30,000 artisti sulla superficie lunare. Inoltre, sono in corso ricerche sulla controversa scienza della riproduzione nello spazio.

Nel complesso, i piani della NASA per la colonizzazione lunare rappresentano una pietra miliare significativa nell'esplorazione spaziale. Stabilendo una presenza sulla Luna, gli scienziati sperano di acquisire preziose conoscenze ed esperienze che aiuteranno nei futuri sforzi su Marte e oltre.

Fonte:

- Il New York Times