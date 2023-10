Nuovo approccio per ritirare in sicurezza la Stazione Spaziale Internazionale: la sfida della precisione

La NASA è nel bel mezzo della definizione di una strategia per un piano di pensionamento sicuro per la Stazione Spaziale Internazionale (ISS), una missione che presenta più complessità di quanto sembri. Riconoscendo le potenziali conseguenze catastrofiche se gestite in modo improprio, l’agenzia spaziale sta attribuindo grande importanza alla deorbitazione della stazione senza mettere in pericolo le vite umane sulla Terra. L'Aerospace Safety Advisory Panel (ASAP) della NASA ha recentemente discusso la necessità di manovre precise per guidare la ISS durante la sua discesa, sottolineando la criticità di evitare una deorbit incontrollata.

Invece di fare affidamento sui metodi convenzionali, la NASA ha ideato un approccio innovativo: impiegare un “rimorchiatore spaziale”. Un rimorchiatore spaziale è un veicolo spaziale specializzato progettato per trasferire il carico tra orbite diverse. Questo metodo si dimostra promettente come mezzo sicuro e accurato per ritirare la ISS. Tuttavia, lo svantaggio significativo risiede nel suo rapporto costo-efficacia. L’implementazione della soluzione del rimorchiatore spaziale richiederebbe un aumento del budget spaziale della NASA, necessitando del sostegno del governo, in particolare dell’amministrazione del presidente Joe Biden.

La ISS, che ha superato la durata prevista di 15 anni, è rimasta in orbita attorno alla Terra negli ultimi 24 anni. Patricia Sanders, presidente dell'ASAP, ha sottolineato l'importanza di non consentire alla ISS di uscire dall'orbita in modo imprevedibile. La visione della NASA prevede una discesa controllata in cui il rimorchiatore spaziale spinge delicatamente la stazione nell'atmosfera terrestre, facendola bruciare durante il rientro prima di cadere in una parte remota dell'oceano conosciuta come Point Nemo.

Le sfide principali associate a questo piano ruotano attorno alla precisione e a considerazioni di bilancio. La NASA ha stanziato circa 180 milioni di dollari per avviare lo sviluppo del rimorchiatore spaziale. Tuttavia, il costo effettivo di costruzione potrebbe raggiungere il miliardo di dollari. Per far fronte a questa spesa, la NASA ha richiesto un aumento del budget a 1 miliardi di dollari per il prossimo anno. Purtroppo, il Fiscal Responsibility Act del 27.2 firmato dal presidente Biden a giugno implica potenziali tagli al bilancio per l’agenzia spaziale.

Poiché la NASA si trova ad affrontare la possibilità di vincoli di budget, potrebbe essere necessario prendere decisioni difficili. Tuttavia, il progetto del rimorchiatore spaziale rientra tra i pochi ambiti considerati essenziali e non discrezionali. Il successo del ritiro sicuro della ISS dipende dalla ricerca di modi per affrontare queste sfide garantendo allo stesso tempo un’allocazione responsabile delle risorse.

Domande frequenti (FAQ)

Cos’è la Stazione Spaziale Internazionale (ISS)? La ISS è una stazione spaziale abitabile gestita congiuntamente da NASA, Roscosmos, ESA, JAXA e CSA. Serve come laboratorio di ricerca scientifica e fornisce una piattaforma per la cooperazione internazionale nell'esplorazione spaziale. Cos'è un rimorchiatore spaziale? Un rimorchiatore spaziale è un veicolo spaziale specializzato progettato per trasferire carichi, inclusi satelliti o moduli, tra orbite diverse. Funziona come un versatile “rimorchiatore” nello spazio, facilitando il trasporto e le manovre. Perché il ritiro della ISS è impegnativo? Le dimensioni della ISS rappresentano una sfida significativa. Il rischio associato alla sua massa richiede una pianificazione ed esecuzione precisa per evitare pericoli per le aree popolate durante la sua discesa. Perché è preferibile il metodo del rimorchiatore spaziale? Il metodo del rimorchiatore spaziale offre un modo sicuro e accurato per ritirare la ISS. Guidando gradualmente la stazione nell'atmosfera terrestre, consente un incendio controllato durante il rientro e garantisce un ammaraggio remoto in un'area oceanica disabitata. Perché il progetto del rimorchiatore spaziale richiede un aumento del budget? Il costo di sviluppo e costruzione del rimorchiatore spaziale è notevole. Sebbene la NASA abbia stanziato i fondi iniziali, sono essenziali risorse aggiuntive per portare a compimento il progetto con successo. Ciò richiede il sostegno del governo, in particolare per garantire un budget spaziale più ampio.

Fonti: NASA, Politica spaziale online