I dati della sonda spaziale Juno rivelano sali e sostanze organiche su Ganimede

La sonda spaziale Juno della NASA ha fatto una scoperta rivoluzionaria sulla luna più grande di Giove, Ganimede. Lo spettrometro di bordo della sonda, noto come JIRAM, ha rilevato sali e composti organici sulla superficie della Luna durante un recente sorvolo. Questa scoperta, pubblicata sulla rivista Nature Astronomy, fornisce preziose informazioni sulla storia e sulla composizione di Ganimede.

Ganimede ha sempre incuriosito gli scienziati per il suo vasto oceano nascosto sotto un esterno ghiacciato. Si ritiene che questo oceano contenga più acqua di tutta la superficie terrestre messa insieme. Analizzando i dati raccolti dall'incontro ravvicinato di Giunone con Ganimede, i ricercatori sono stati in grado di acquisire una comprensione più dettagliata della composizione della Luna e della sua evoluzione nel corso della storia del sistema solare.

Lo spettrometro ha rivelato la presenza di cloruro di sodio idrato, carbonato di sodio, sali ammoniacali come cloruro di ammonio e carbonato di ammonio, nonché composti organici. Questi risultati suggeriscono che Ganimede potrebbe aver accumulato materiali abbastanza freddi da condensare l'ammoniaca durante la sua formazione. I sali di carbonato potrebbero essere resti di ghiacci ricchi di anidride carbonica.

È interessante notare che la posizione di questi rilevamenti è in linea con una teoria che suggerisce che la regione vicino all’equatore di Ganimede sia protetta dal potente campo magnetico di Giove. Questo scudo magnetico è vitale perché impedisce la distruzione del sale e della formazione organica sulla superficie lunare. Il coautore dello studio, Scott Bolton, spiega che i terreni scuri e luminosi alle latitudini protette dal campo magnetico hanno mostrato la maggiore abbondanza di sali e sostanze organiche. Ciò supporta ulteriormente l’idea che queste regioni rappresentino i resti di una salamoia oceanica profonda che raggiunse la superficie ghiacciata di Ganimede.

La missione di Giunone continua mentre si prepara per un sorvolo di Io, un'altra luna di Giove nota per la sua attività vulcanica. Gli scienziati attendono con impazienza i dati che faranno luce sulle caratteristiche uniche di Io. Anche se potrebbe volerci del tempo prima che i risultati vengano pubblicati, queste missioni in corso contribuiscono alla conoscenza in continua espansione dell’umanità dei nostri vicini celesti.

Domande frequenti (FAQ)

1. Cosa ha rilevato lo spettrometro di Giunone sulla superficie di Ganimede?

Lo spettrometro di bordo di Giunone, JIRAM, ha rilevato sali e composti organici sulla superficie di Ganimede durante un sorvolo. I composti specifici includono cloruro di sodio idrato, carbonato di sodio, sali ammoniacali come cloruro di ammonio e carbonato di ammonio, nonché composti organici.

2. Perché Ganimede interessa gli scienziati?

Ganimede è la luna più grande di Giove ed è noto per possedere un vasto oceano sotto la sua superficie ghiacciata. Si ritiene che questo oceano contenga più acqua di tutta la superficie terrestre messa insieme. Esplorare Ganimede aiuta gli scienziati a comprendere la formazione e l'evoluzione della Luna e fornisce informazioni sulle possibilità della vita extraterrestre.

3. Qual è il significato del campo magnetico vicino all'equatore di Ganimede?

L'equatore di Ganimede è protetto dal potente campo magnetico di Giove, che è il campo magnetico più forte tra tutti i pianeti del sistema solare. Questo scudo protegge la formazione di sali e composti organici sulla superficie di Ganimede. I risultati dello studio supportano la teoria secondo cui il campo magnetico svolge un ruolo cruciale nei processi geologici della Luna.

4. Qual è la prossima destinazione della missione di Giunone?

La prossima destinazione di Giunone è Io, un'altra luna di Giove nota per la sua attività vulcanica. Juno prevede di condurre un sorvolo di Io nel prossimo futuro, fornendo agli scienziati dati preziosi per studiare le caratteristiche uniche della luna e i processi vulcanici.