La NASA annuncia l'emozionante scoperta di un potenziale oceano acquatico e di segni di vita su un pianeta extrasolare

By

Gli scienziati della NASA hanno fatto una scoperta interessante utilizzando il telescopio James Webb, che scruta a 120 anni luce dalla Terra nella costellazione del Leone. Hanno trovato un possibile oceano d’acqua rara su un esopianeta gigante noto come K2-18 b. Questo esopianeta, quasi nove volte la massa della Terra, è quello che gli scienziati chiamano un mondo iceano, il che significa che ha il potenziale per possedere un’atmosfera ricca di idrogeno e una superficie ricoperta di acqua oceanica.

Le osservazioni della NASA dell'atmosfera del pianeta hanno fornito prove a sostegno della possibilità di un mondo oceanico. L’abbondanza di metano e anidride carbonica, insieme alla carenza di ammoniaca, suggerisce che potrebbe esserci un oceano d’acqua sotto un’atmosfera ricca di idrogeno su K2-18 b.

In una scoperta ancora più notevole, è stata suggerita la presenza di una molecola chiamata dimetilsolfuro (DMS), che, sulla Terra, è prodotta solo dalla vita. Tuttavia, sono necessarie ulteriori indagini per confermare la presenza del DMS e la sua importanza in relazione al potenziale di vita sull’esopianeta.

Anche se questa non è la prima volta che vengono trovate tracce di acqua su altri pianeti, gli scienziati sono ancora entusiasti di questa scoperta. È importante considerare diversi ambienti abitabili quando si cerca la vita altrove, come evidenzia questa scoperta. I mondi iceani più grandi, come K2-18 b, sono significativamente più favorevoli alle osservazioni atmosferiche rispetto ai pianeti rocciosi più piccoli.

Situato nella zona abitabile della fredda stella nana K2-18, questo esopianeta ha il potenziale per la presenza di acqua liquida sulla sua superficie. Tuttavia, le sue condizioni oceaniche potrebbero essere troppo calde per sostenere la vita. L’interno dell’esopianeta probabilmente contiene un mantello di ghiaccio ad alta pressione, simile a Nettuno, con un’atmosfera più sottile e ricca di idrogeno.

La scoperta di questo potenziale oceano d'acqua e di segni di vita su K2-18 b è stata resa possibile dalla tecnologia avanzata del telescopio James Webb. Ha fornito un’analisi più dettagliata rispetto ai telescopi precedenti, consentendo agli scienziati di studiare una frazione della luce della stella mentre attraversava l’atmosfera dell’esopianeta.

Questa entusiasmante scoperta si aggiunge agli straordinari risultati ottenuti dal telescopio James Webb, che ha fornito informazioni senza precedenti sulle origini dell’universo e ha fornito immagini ad alta risoluzione di mondi distanti e delle loro strutture circostanti.