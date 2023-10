Nuove raccomandazioni per la transizione della NASA alle stazioni spaziali commerciali

I piani della NASA di passare dalla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) ai successori commerciali hanno sollevato preoccupazioni nel gruppo consultivo sulla sicurezza aerospaziale. Il panel ha invitato la NASA a fornire una “comprensione globale” dei requisiti e delle risorse necessarie per questa transizione. Sottolineano l’importanza di avere tempistiche e metriche chiare per garantire una presenza umana continua nell’orbita terrestre bassa (LEO). Sebbene la NASA abbia fissato un programma serrato per lo sviluppo di stazioni spaziali commerciali, il comitato è preoccupato per la mancanza di un “business case chiaro e solido” per queste stazioni, che pone rischi programmatici e di sicurezza.

Per affrontare queste preoccupazioni, la NASA sta attualmente finanziando il lavoro di progettazione di due team: Blue Origin e Sierra Space e Voyager Space. Tuttavia, Northrop Grumman ha recentemente rescisso il suo accordo con la NASA e ha unito le forze con Voyager Space. Inoltre, la NASA sta supportando Axiom Space nello sviluppo di moduli commerciali che verranno installati sulla ISS e successivamente separati per formare una stazione commerciale.

Nel chiedere feedback alle aziende, la NASA ha emesso una richiesta di informazioni sui suoi requisiti per le stazioni commerciali per la valutazione umana. L’agenzia riconosce l’importanza della collaborazione industriale e si aspetta che le aziende dimostrino come possono soddisfare i requisiti di sicurezza. Il comitato sostiene la bozza dei requisiti della NASA, ma i funzionari del settore hanno menzionato altre sfide, come le questioni di controllo delle esportazioni e la gestione degli accordi internazionali.

Le preoccupazioni sul budget rappresentano un’altra sfida per la transizione della NASA. I finanziamenti dell’agenzia per lo sviluppo commerciale dell’orbita terrestre bassa potrebbero subire potenziali tagli o una crescita più lenta, limitando i progressi del programma. Ciò potrebbe anche avere un impatto sull’acquisizione da parte della NASA di un veicolo per deorbitare la ISS. Il gruppo consultivo sulla sicurezza aerospaziale sottolinea la necessità di finanziare il veicolo di deorbita, che è fondamentale per il rientro controllato della ISS alla fine della sua vita.

Nel complesso, le raccomandazioni del panel evidenziano la necessità che la NASA affronti le incertezze e fornisca un piano completo con tempistiche, parametri e finanziamenti chiari per garantire una transizione di successo verso le stazioni spaziali commerciali nell’orbita terrestre bassa.

FAQ

