Il rover Perseverance della NASA cattura un diavolo di polvere alto un miglio su Marte

Il rover Perseverance della NASA ha recentemente catturato uno spettacolo impressionante su Marte: un diavolo di polvere che torreggia per oltre un miglio di altezza. Il rover, situato vicino al cratere Jezero di Marte, ha osservato il diavolo di polvere a circa 2.5 miglia di distanza il 30 agosto 2023, secondo un comunicato stampa della NASA. Si ritiene che un tempo il cratere Jezero fosse un lago, il che fa sorgere la possibilità che in passato possa aver ospitato la vita microbica.

Usando la sua fotocamera, il rover è riuscito a documentare il diavolo di polvere in azione. Il filmato è composto da 21 foto scattate a quattro secondi di distanza, che sono state poi compilate per creare una sequenza simile a un video. Dalle immagini, gli scienziati hanno stimato che il diavolo di polvere fosse largo circa 200 piedi. Sebbene sia stata catturata solo la parte inferiore del diavolo di polvere che misurava 387 piedi di altezza, gli scienziati ritengono che si trovasse a un'altezza impressionante di circa 6,336 piedi, un miglio di altezza. Il movimento del diavolo della polvere è stato cronometrato a circa 12 mph.

I diavoli della polvere su Marte differiscono dai tornado sulla Terra, essendo di natura più debole e più piccola. Si verificano quando l'aria calda sale e si mescola con l'aria più fredda discendente, fungendo da meccanismo per ridistribuire la polvere sulla superficie del pianeta. Lo studio di questi eventi fornisce preziose informazioni sull’atmosfera marziana e contribuisce a migliorare i modelli meteorologici.

Il rover Perseverance esplora Marte dal 2020, concentrandosi sulla comprensione della geologia e del clima del pianeta. Inoltre, mira a raccogliere campioni di roccia e regolite, aprendo la strada a future missioni per riportare questi campioni sulla Terra. Il rover è anche alla ricerca di segni di vita microbica passata, in particolare in luoghi come il cratere Jezero.

Questa osservazione del diavolo della polvere costituisce un’altra interessante aggiunta al crescente corpus di conoscenze su Marte e sulle sue condizioni ambientali uniche.

