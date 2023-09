Il rover Perseverance della NASA produce con successo ossigeno su Marte

Il rover Perseverance della NASA ha portato a termine la sua missione di creazione di ossigeno su Marte utilizzando un esperimento chiamato Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment (MOXIE). Questa dimostrazione di successo potrebbe aprire la strada ai futuri astronauti per avere una fonte sostenibile di aria respirabile e persino produrre carburante per missili per un viaggio di ritorno sulla Terra.

Una delle sfide affrontate dagli astronauti su Marte è la mancanza di aria respirabile. A differenza della Terra, che ha circa il 21% di ossigeno nella sua atmosfera, Marte ha meno dell’XNUMX% di ossigeno ed è composto principalmente da anidride carbonica. MOXIE, uno strumento delle dimensioni di un microonde a bordo del rover Perseverance, utilizza un dispositivo elettrolizzatore per estrarre l'ossigeno dall'atmosfera marziana dividendo le particelle di anidride carbonica. Ciò si traduce nella produzione di ossigeno puro e prodotti di scarto come il monossido di carbonio.

Da quando il rover è atterrato nel cratere Jezero su Marte nel 2021, MOXIE ha eseguito esperimenti a intermittenza, con la corsa finale completata il mese scorso. Era in grado di produrre ossigeno a una velocità di circa 12 grammi all'ora, accumulando complessivamente 122 grammi. Questa quantità, equivalente a ciò che un piccolo cane respira in 10 ore, ha superato le aspettative iniziali degli scienziati e aveva una purezza di almeno il 98%.

L'ossigeno generato da MOXIE non solo offre il potenziale per l'aria respirabile, ma potrebbe anche essere un ingrediente vitale nella produzione di carburante per missili. Senza questo carburante, gli astronauti rimarrebbero bloccati su Marte o dipenderebbero dalle missioni di rifornimento dalla Terra. La NASA stima che i futuri astronauti avranno bisogno di circa 25-30 tonnellate di ossigeno per creare il carburante necessario per il viaggio di ritorno.

Il successo della NASA con MOXIE dimostra la fattibilità dell'estrazione di ossigeno dall'atmosfera di Marte e sottolinea l'importanza di sviluppare tecnologie che utilizzino risorse su altri pianeti. Stabilire una presenza lunare a lungo termine, costruire un’economia lunare ed eventualmente lanciare una campagna di esplorazione umana su Marte dipende dallo sviluppo e dalla sperimentazione di tali tecnologie.

Questo risultato del rover Perseverance segna una pietra miliare significativa nella ricerca dell’umanità per l’esplorazione e la colonizzazione dello spazio. Con la possibilità di produrre ossigeno e carburante per missili su Marte, il sogno di una presenza umana permanente nel sistema solare è sempre più vicino a diventare realtà.

