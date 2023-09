Il Rover Curiosity raggiunge una posizione intrigante su Marte

Il rover Mars Curiosity ha raggiunto la cresta Gediz Vallis sul Monte Sharp, dopo un'impegnativa scalata iniziata nel 2014. Questa cresta fornisce la prova del passato acquatico di Marte, con laghi e fiumi che esistevano circa 3 miliardi di anni fa. Durante quel periodo, enormi colate di detriti hanno causato la caduta di fango e massi grandi quanto un'auto lungo la montagna. Nel corso del tempo, i venti marziani hanno scolpito il materiale, determinando la formazione della cresta.

Il geologo William Dietrich espresse stupore per gli eventi accaduti, affermando: "Enormi rocce furono strappate dalla montagna in alto, precipitate giù per la collina e si sparsero in un ventaglio sottostante". Il viaggio di Curiosity verso la cresta non è stato facile, poiché ci sono voluti anni per trovare un percorso adatto. La NASA lo descrisse come una corsa su una duna sabbiosa ricoperta di massi.

Una volta raggiunta la cresta, il rover ha catturato 136 immagini. La NASA ha unito queste immagini per creare un mosaico, fornendo agli scienziati uno sguardo più ravvicinato alla cresta Gediz Vallis, disseminata di massi, sul Monte Sharp.

L'impegnativo trekking verso la cresta non solo ha soddisfatto la curiosità degli scienziati, ma ha anche fornito loro l'opportunità di studiare le rocce dalla cima della montagna alta tre miglia. Ashwin Vasavada, scienziato del progetto Curiosity, ha espresso entusiasmo, affermando: "È emozionante poter allungare la mano e toccare rocce trasportate da luoghi in alto sul Monte Sharp che non saremo mai in grado di visitare con Curiosity".

Mentre Curiosity esplora Gediz Vallis Ridge, il Perseverance Rover, un altro robot della NASA grande quanto un'auto, è alla ricerca di segni di vita microbica passata nel cratere Jezero di Marte. Gli scienziati sono particolarmente interessati a ciò che potrebbe essere esistito una volta sotto la superficie marziana prosciugata e irradiata.

Con i progressi compiuti da questi rover e i dati che raccolgono, la nostra comprensione della storia di Marte e del potenziale per la vita continua ad espandersi.

Definizioni:

– Rover Curiosity: un robot a sei ruote progettato e gestito dalla NASA per l'esplorazione su Marte.

– Gediz Vallis Ridge: una caratteristica geologica sul Monte Sharp su Marte, formata da colate detritiche e scolpita dai venti marziani.

– Monte Sharp: una montagna su Marte che il rover Curiosity scala dal 2014.

– Perseverance Rover: un altro robot da esplorazione delle dimensioni di un'auto della NASA, che attualmente sta indagando sul cratere Jezero di Marte alla ricerca di segni di vita microbica passata.

