Il rover Perseverance della NASA cattura filmati straordinari del Martian Dust Devil

Il rover Perseverance della NASA, nella sua continua ricerca di segni di vita passata su Marte, ha recentemente catturato le riprese di un gigantesco turbine marziano. Il diavolo di polvere, che raggiungeva un'altezza di circa 1.2 chilometri, è stato avvistato dal rover grande quanto un'auto. Sebbene i diavoli di polvere siano un evento comune su Marte, questo in particolare è degno di nota per le sue dimensioni, che misurano circa 2 piedi di diametro.

Il rover Perseverance sta attualmente esplorando il cratere Jezero su Marte, un luogo che un tempo ospitava un fiorente delta fluviale. Oggi Marte è un pianeta arido, 1,000 volte più secco del deserto più arido della Terra, con grandi quantità di polvere rossa che può essere spinta nell’atmosfera. Il rover si sta ora avvicinando a un'area dove gli scienziati ipotizzano che circa 3 miliardi di anni fa esistesse un lago. I minerali lasciati sull’antica costa potrebbero potenzialmente preservare prove di vita antica, se mai fosse esistita.

La NASA è entusiasta delle prossime scoperte che il rover Perseverance potrebbe scoprire. L'avvicinamento finale del rover lo condurrà a un'unità rocciosa che ha svolto un ruolo cruciale nella scelta del cratere Jezero come sito di atterraggio per l'esplorazione. Gli scienziati di Mars 2020 sono pieni di attesa mentre si avvicinano a questo luogo significativo.

Sebbene Marte sia attualmente l'obiettivo principale della ricerca della NASA, l'agenzia spaziale ha in programma di esplorare anche altri mondi che potrebbero ospitare condizioni adatte all'esistenza della vita. Tra queste destinazioni ci sono lune come Encelado, in orbita attorno a Saturno, ed Europa, in orbita attorno a Giove. Recentemente, gli scienziati hanno scoperto un elemento essenziale per la vita su Europa, rendendolo un obiettivo interessante per ulteriori esplorazioni.

Con missioni in corso come Perseverance, la NASA continua ad ampliare i confini della nostra comprensione dell'universo e alla ricerca di segni di vita extraterrestre.

Fonte:

– Nasa