Una nuova missione indaga sulla nascita dei sistemi stellari

Una nuova missione spaziale chiamata INFUSE sarà lanciata il 29 ottobre 2023, per studiare come le morti stellari esplosive contribuiscono alla formazione dei sistemi stellari. INFUSE, abbreviazione di Integral Field Ultraviolet Spectroscopic Experiment, è una missione con razzo sonda che decollerà dalla White Sands Missile Range nel New Mexico.

L'obiettivo dell'indagine di INFUSE è il Cygnus Loop, noto anche come Nebulosa Velo, che si trova nella costellazione del Cigno. Il Cygnus Loop è ciò che resta di una stella massiccia che diventò una supernova circa 20,000 anni fa. Questo evento esplosivo ha rilasciato un'esplosione di luce così intensa che sarebbe stata visibile dalla Terra durante il giorno, anche se si trova a 2,600 anni luce di distanza.

Le supernovae, come quella che ha creato il Cygnus Loop, svolgono un ruolo cruciale nella formazione delle galassie. Questi eventi cosmici disperdono i metalli pesanti creati all’interno delle stelle nelle nubi di polvere e gas circostanti. Questi metalli sono responsabili della creazione di elementi chimici più pesanti del ferro, compresi quelli che compongono il nostro corpo. Nel corso del tempo, i resti delle supernove si uniscono gradualmente per formare nuovi sistemi stellari, pianeti e stelle.

La missione INFUSE mira a osservare come l'energia della supernova interagisce con la Via Lattea. Si concentrerà sulla cattura della luce emessa quando l’onda d’urto si scontra con sacche di gas freddo all’interno della galassia. Analizzando questi dati, gli scienziati potranno comprendere meglio la distribuzione e le temperature dei vari elementi lungo il fronte dello shock.

FAQ

Qual è la missione INFUSE?

La missione INFUSE (Integral Field Ultraviolet Spectroscopic Experiment) è una missione con razzo sonda che mira a studiare l’interazione tra eventi di supernova e la formazione di sistemi stellari.

Quando verrà lanciata la missione INFUSE?

Il lancio della missione INFUSE è previsto per il 29 ottobre 2023.

Cos'è il Cygnus Loop?

La Nebulosa del Cigno, conosciuta anche come Nebulosa Velo, è il residuo di un'esplosione di supernova avvenuta circa 20,000 anni fa. Si trova nella costellazione del Cigno.

In che modo le supernove contribuiscono alla formazione dei sistemi stellari?

Le supernovae disperdono i metalli pesanti forgiati all’interno delle stelle nelle nubi di polvere e gas circostanti. Questi metalli sono essenziali per la creazione di elementi chimici più pesanti del ferro, che alla fine contribuiscono alla formazione di sistemi stellari, pianeti e stelle.

Cosa osserverà INFUSE nel Cygnus Loop?

INFUSE osserverà come l'energia della supernova interagisce con la Via Lattea analizzando la luce emessa quando l'onda d'urto si scontra con sacche di gas freddo all'interno della galassia.