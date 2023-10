Il rischio degli asteroidi vicini alla Terra: gli sforzi di difesa planetaria della NASA

By

La divisione Planetary Defense della NASA è responsabile del monitoraggio e del rilevamento degli asteroidi che potrebbero potenzialmente colpire la Terra e causare devastazioni diffuse. Sebbene il compito possa sembrare arduo, i recenti progressi tecnologici hanno reso possibile tracciare e identificare questi oggetti vicini alla Terra.

L’ultima infografica rilasciata dalla NASA fa luce sull’attuale popolazione di asteroidi vicini alla Terra. Ad agosto 2023, ci sono circa 32,000 asteroidi conosciuti in prossimità del nostro pianeta. Rilevare questi asteroidi è impegnativo, poiché non emettono luce propria. Invece, i telescopi si affidano alla luce solare riflessa dalle loro superfici per individuarli.

Lo sforzo per trovare e tracciare questi asteroidi è stato impressionante, con oltre 405 milioni di osservazioni inviate da astronomi dilettanti e professionisti al Minor Planet Center, un hub centrale della strategia di difesa planetaria della NASA. Tuttavia, l’infografica rivela un fatto inquietante: di questi 32,000 asteroidi vicini alla Terra, più di 10,000 hanno un diametro superiore a 140 metri. Se qualcuno di questi dovesse entrare in collisione con la Terra, potrebbe potenzialmente spazzare via intere città.

Per mettere in prospettiva l’entità della distruzione, si stima che la meteora di Chelyabinsk che colpì la Russia nel 2013 avesse un diametro massimo di 20 metri. Un asteroide sette volte più grande sarebbe ancora più devastante, poiché probabilmente raggiungerebbe il suolo e causerebbe una devastazione diffusa. A seconda del luogo del suo impatto, un asteroide di questo tipo potrebbe potenzialmente causare milioni di vite.

Nonostante l’attuale mancanza di asteroidi conosciuti in rotta di collisione con la Terra, la statistica più allarmante nell’infografica è che gli esperti della NASA ritengono che abbiamo scoperto solo meno della metà degli asteroidi vicini alla Terra di queste dimensioni. Si stima che ci siano più di 14,000 asteroidi larghi 140 metri ancora da identificare, insieme a circa 50 asteroidi larghi 1 chilometro.

La comunità di difesa planetaria, composta da varie organizzazioni, è impegnata a migliorare la nostra comprensione di queste potenziali minacce. L’infografica serve a ricordare l’urgenza di continuare a cercare e monitorare questi asteroidi vicini alla Terra. Ogni sforzo, inclusa la diffusione di informazioni attraverso infografiche, può aiutare a ispirare le persone a unirsi alla caccia di questi oggetti celesti potenzialmente pericolosi.

Fonte: Universo oggi