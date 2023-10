Il CST-100 Starliner della Boeing punta al primo volo con equipaggio verso la ISS nell'aprile 2023

Secondo la NASA, la navicella spaziale CST-100 Starliner della Boeing avrà come obiettivo il suo primo volo con equipaggio verso la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) nell'aprile 2023. Il programma di lancio specifico deve ancora essere confermato ufficialmente.

Il team Starliner, guidato dal vicepresidente e manager di Starliner Mark Nappi, mira a rendere la navicella pronta entro marzo. Il volo con equipaggio, noto come Boeing Crew Flight Test (CFT) della NASA, è previsto non prima di metà aprile.

La missione CFT invierà gli astronauti della NASA Butch Wilmore e Suni Williams su un volo dimostrativo per confermare le capacità del sistema Starliner. La navicella spaziale verrà lanciata a bordo di un razzo Atlas V della United Launch Alliance (ULA) da Cape Canaveral in Florida.

Durante la missione, l'equipaggio e la navicella trascorreranno circa otto giorni nella stazione spaziale prima di tornare sulla Terra. Il ritorno sarà facilitato da un atterraggio nel deserto assistito da paracadute e airbag negli Stati Uniti occidentali.

Boeing ha dovuto affrontare sfide nella preparazione dello Starliner per il suo primo volo con equipaggio. Il volo di prova iniziale senza equipaggio era inizialmente previsto per il 2017, ma ha riscontrato vari problemi che hanno causato ritardi. Il lancio del 2019 si è concluso con un fallimento poiché la capsula non è riuscita a raggiungere l'orbita corretta per la ISS. Dopo tre anni di lavoro correttivo, lo Starliner ha completato con successo un volo di prova senza equipaggio verso la stazione spaziale nel 2022.

I piani precedenti prevedevano un volo con equipaggio nell’aprile 2022, ma le sfide hanno causato numerosi ritardi. Tuttavia, la NASA vede lo Starliner come una preziosa aggiunta alle sue capacità di trasporto per i viaggi da e verso la ISS, oltre alla sua dipendenza dal razzo Falcon 9 di SpaceX e dalla navicella spaziale Crew Dragon.

Fonti: NASA, Boeing

