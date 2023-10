OSIRIS-REx della NASA svela i segreti dell'asteroide Bennu: un tesoro di conoscenza e potenziale per la vita extraterrestre

By

La navicella spaziale OSIRIS-REx della NASA ha consegnato con successo una collezione di regolite dell'asteroide Bennu, creando scalpore in tutto il mondo. Questo risultato segna una pietra miliare significativa nello svelare i misteri delle origini del nostro sistema solare e della potenziale esistenza della vita extraterrestre.

La missione, iniziata nel 2016, mirava a studiare le rocce e i detriti di Bennu, cercando risposte agli enigmi nascosti al suo interno. Con l'arrivo di questi preziosi campioni, gli scienziati hanno già fatto scoperte interessanti. Le rocce scure e ricche di carbonio suggeriscono la presenza di ingredienti vitali per la vita, insieme a sottili indicazioni di acqua.

È interessante notare che l’acqua trovata nei campioni non è nella sua forma liquida ma intrappolata all’interno di strutture minerali. Scienziati, come Jason P. Dworkin, lo scienziato del progetto OSIRIS-REx, stanno esplorando avidamente la presenza di minuscole sacche d'acqua all'interno dei grani minerali. Scoperte simili sono state fatte in alcuni meteoriti, fornendo potenziali spunti sulle origini della vita.

Utilizzando una serie di strumenti analitici come microscopi elettronici a scansione, imaging a infrarossi, diffrazione di raggi X e analisi di elementi chimici, gli scienziati stanno intraprendendo un viaggio preliminare per decodificare la composizione della regolite. Anche se il team deve ancora accedere all’interno del contenitore del campione, ha già studiato il materiale “bonus” trovato sull’apparato di raccolta, sul coperchio del contenitore e sulla base. Questo esame ha rivelato prove concrete della presenza di acqua e di alti livelli di carbonio all’interno di queste particelle.

I campioni si stanno rivelando una miniera d’oro di dati, con ulteriori studi che promettono di scoprire approfondimenti profondi. Il team OSIRIS-REx ha formulato dodici ipotesi significative riguardo a questi campioni, concentrandosi sulla ricerca di composti organici essenziali per la vita e sulla comprensione dell’antica storia del nostro sistema solare.

Parti della regolite verranno inviate alle istituzioni di tutto il mondo per un'analisi meticolosa, mentre riserve sostanziali sono destinate a futuri sforzi di ricerca. Jason P. Dworkin ha espresso la speranza che questi campioni ispirino le future generazioni di scienziati a fare scoperte rivoluzionarie oltre la nostra attuale immaginazione.

Nelle prossime settimane, mesi e anni, la comunità scientifica globale attende con impazienza le rivelazioni che emergeranno da questi straordinari campioni. Questa missione evidenzia l’insaziabile sete di conoscenza dell’umanità e porta speranza per profonde scoperte riguardanti le nostre origini cosmiche.

