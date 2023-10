La NASA rivela risultati "incredibili" dal campione di asteroide

By

La NASA ha svelato le sue scoperte rivoluzionarie su un campione raccolto dall'asteroide Bennu. Questo campione, costituito da antica polvere nera e frammenti, è il più grande mai restituito alla Terra. La navicella spaziale Osiris-Rex dell'agenzia spaziale ha raccolto i campioni tre anni fa e recentemente li ha consegnati sulla Terra in una capsula sigillata.

Gli scienziati sperano che questo campione di asteroide possa fornire preziose informazioni sulle origini del sistema solare e sulla vita sulla Terra. Secondo l'analista del campione Osiris-Rex Daniel Glavin, il campione è risultato "carico di sostanze organiche". Ha descritto il materiale come il sogno di un astrobiologo e ha espresso il desiderio di studiarlo ulteriormente.

Un aspetto chiave dell’indagine ruota attorno alla possibilità che asteroidi come Bennu abbiano avuto un ruolo nel seminare sulla Terra sostanze chimiche prebiotiche. I ricercatori sperano che lo studio di questo campione di asteroide possa fornire preziose informazioni sull’origine e l’evoluzione del sistema solare, oltre a far luce su come la vita potrebbe aver avuto inizio sulla Terra.

Dante Lauretta, il ricercatore principale della missione Osiris-Rex, ha sottolineato l'importanza di avere materiali mai visti prima provenienti dallo spazio nei laboratori della Terra. Ha espresso entusiasmo per la prospettiva di scoprire qualcosa di nuovo e unico attraverso questo campione di asteroide.

Inoltre, i risultati della missione hanno implicazioni per la difesa planetaria. Secondo Lori Glaze, direttrice della divisione di scienze planetarie della NASA, studiare la piccola forza creata dal calore del sole e dalla rotazione di un asteroide può aiutare a prevedere quando uno specifico asteroide potrebbe rappresentare un pericolo per la Terra. Questa conoscenza contribuisce agli sforzi della NASA per proteggere il pianeta da potenziali impatti catastrofici.

In conclusione, il campione di asteroide della NASA proveniente da Bennu offre agli scienziati opportunità senza precedenti per comprendere le origini del sistema solare, l’evoluzione della vita e l’importanza della difesa planetaria.

Fonte:

– Nasa

– Missione Osiride-Rex