Lo spazio svela i misteri di una “mano cosmica spettrale”

Le immagini a raggi X recentemente rilasciate dalla NASA hanno rivelato uno spettacolo affascinante nello spazio che potrebbe facilmente essere scambiato per le ossa di una “mano cosmica spettrale”. Queste immagini inquietanti, catturate da due telescopi spaziali a raggi X della NASA, raffigurano i resti di una stella collassata che continua ad esistere attraverso particelle energetiche di materia e antimateria.

Gli scienziati hanno identificato la struttura come un notevole campo magnetico a forma di mano situato a circa 16,000 anni luce dalla Terra. Questa “mano cosmica” è in realtà il residuo di una stella gigante che rimase senza combustibile nucleare circa 1,500 anni fa. Il successivo collasso della stella portò alla formazione di una stella di neutroni, un oggetto incredibilmente denso. La stella di neutroni, insieme ai suoi potenti campi magnetici noti come pulsar, genera getti di materia e antimateria che si allontanano dai poli della stella, creando un fenomeno chiamato “nebulosa del vento pulsar”.

Questa specifica nebulosa del vento pulsar, denominata MSH 15-52, ha una sorprendente somiglianza con le ossa di una mano umana. È stato originariamente rilevato dall'Osservatorio a raggi X Chandra della NASA nel 2001. Ora, il più recente telescopio a raggi X della NASA, l'Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE), ha trascorso 17 giorni osservando MSH 15-52, raccogliendo la più lunga durata di dati per un unico oggetto dal suo lancio nel dicembre 2021.

Combinando le capacità di imaging di entrambi i telescopi, gli scienziati della NASA hanno creato una mappa del campo magnetico all’interno della “mano”. Le particelle cariche responsabili delle emissioni di raggi X seguono le linee del campo magnetico, modellando la struttura complessiva della nebulosa. Questa caratteristica unica fornisce preziose informazioni sulla distribuzione e sul comportamento delle particelle energetiche nelle vicinanze della pulsar.

Un aspetto intrigante di MSH 15-52 è un brillante getto di raggi X proveniente dalla pulsar e che si estende verso la regione del “polso” della nebulosa. La polarizzazione dei raggi X rivela che il campo magnetico vicino alla base del getto è turbolento e complesso. Tuttavia, man mano che il getto avanza, le linee del campo magnetico si raddrizzano, determinando una polarizzazione più uniforme.

Questi risultati suggeriscono che le particelle ricevono un aumento di energia nelle regioni turbolente vicine alla pulsar, quindi viaggiano verso aree con un campo magnetico più uniforme lungo il polso, le dita e il pollice della “mano cosmica”. Il team di scienziati coinvolti nello studio ha scoperto campi magnetici simili anche in altre nebulose di vento pulsar, come “Vela” e “Crab”, indicando che questo fenomeno potrebbe essere comune in questi tipi di oggetti celesti.

La scoperta di strutture cosmiche così straordinarie contribuisce alla nostra comprensione dei meccanismi alla base dell’accelerazione delle particelle e del ciclo di vita della materia e dell’antimateria attorno alle pulsar. Mentre gli scienziati continuano a esplorare i misteri nascosti nelle profondità dello spazio, queste scoperte ci avvicinano alla decifrazione della natura enigmatica dell'universo.

FAQ

Cos'è una nebulosa di vento pulsar?

Una nebulosa del vento pulsar è un oggetto celeste creato dall'interazione tra una pulsar (una stella di neutroni rotante e altamente magnetizzata) e il mezzo interstellare circostante. La pulsar rilascia getti di materia e antimateria, che creano una nebulosa di vento pulsar mentre interagiscono con l'ambiente.

Quanto dista MSH 15-52 dalla Terra?

MSH 15-52, la nebulosa “mano cosmica spettrale”, si trova a circa 16,000 anni luce dalla Terra.

Cos'è l'Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE)?

L'Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE) è l'ultimo telescopio a raggi X della NASA. È progettato per misurare la polarizzazione delle emissioni di raggi X provenienti da varie fonti cosmiche, fornendo preziose informazioni sui campi magnetici in queste regioni.

Si trovano campi magnetici simili in altre nebulose di vento pulsar?

Sì, gli scienziati hanno rilevato campi magnetici simili in altre nebulose di vento pulsar come le nebulose “Vela” e “Granchio”. Questa scoperta suggerisce che questi campi magnetici potrebbero essere caratteristiche comuni in questi tipi di oggetti celesti.

(Fonte: NASA)