Il Daily Minor Planet Project della NASA: aiuta a scoprire nuovi asteroidi e a seguirli

La NASA ha istituito il Daily Minor Planet Project, un programma che consente agli astronomi e agli skywatcher di assistere nella scoperta e nel tracciamento degli asteroidi. Con numerosi telescopi spaziali e terrestri a loro disposizione, la NASA ha fatto passi da gigante nell’identificazione e nello studio di queste antiche rocce spaziali.

Per aiutare in questo sforzo continuo, la NASA sfrutta il Catalina Sky Survey, finanziato dalla NASA, con sede presso l’Università dell’Arizona. Questa indagine cattura ogni notte quasi 1000 immagini del cielo notturno, ottenendo un grande volume di dati da analizzare. Tuttavia, c’è carenza di personale per studiare queste immagini in dettaglio.

Partecipando al Daily Minor Planet Project, chiunque sia interessato all'astronomia può contribuire agli sforzi di tracciamento degli asteroidi della NASA. Dopo aver esaminato un'immagine, i partecipanti devono semplicemente fare clic su un pulsante sì o no per determinare se è presente un asteroide. Inoltre, possono fornire commenti, se necessario, prima di passare all'immagine successiva.

In un recente aggiornamento, la NASA ha rivelato informazioni su un asteroide in avvicinamento. La roccia spaziale designata, l'asteroide 2023 TG, effettuerà il suo avvicinamento più vicino alla Terra il 6 ottobre. Durante questo incontro, arriverà a una distanza di 691,000 chilometri dalla superficie del nostro pianeta. Viaggiando alla straordinaria velocità di 26,006 chilometri orari, è più veloce di un missile balistico ipersonico.

Per fortuna, la NASA ha confermato che l’asteroide 2023 TG non rappresenta una minaccia significativa. I criteri per classificare un corpo celeste come oggetto potenzialmente pericoloso includono una dimensione superiore a 492 piedi e una distanza dalla Terra inferiore a 7.5 milioni di chilometri. Tuttavia, questo particolare asteroide è largo solo 26 piedi, equivalente alle dimensioni di un autobus.

L'asteroide 2023 TG appartiene al gruppo Apollo degli asteroidi vicini alla Terra, caratterizzati da semiassi maggiori più grandi di quello terrestre. Questi asteroidi prendono il nome dall'asteroide Apollo del 1862, una colossale roccia spaziale scoperta da Karl Reinmuth negli anni '1930.

Con l'assistenza di astronomi e skywatcher di tutto il mondo, la NASA continua ad espandere la propria conoscenza sugli asteroidi e a migliorare la nostra comprensione di questi affascinanti oggetti celesti.

Fonte:

– NASA: https://www.nasa.gov/

– Università dell’Arizona: https://www.arizona.edu/