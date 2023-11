Gli scienziati svelano il primo campione in assoluto dell'asteroide potenzialmente pericoloso Bennu

In un evento rivoluzionario, il Museo Nazionale di Storia Naturale dello Smithsonian ha rivelato l'esposizione al pubblico di un campione raccolto dall'asteroide Bennu. Conosciuto come un “oggetto potenzialmente pericoloso” dalla NASA, Bennu è un asteroide che gli scienziati ritengono possa rappresentare una minaccia per la Terra. Il campione, che pesa da 3.5 a 8.8 once, è stato raccolto dalla navicella spaziale OSIRIS-REx e si ritiene che contenga alcuni dei primi precursori della vita.

Dopo un monumentale viaggio durato sette anni e lungo 4 miliardi di miglia, la capsula OSIRIS-REx è tornata sana e salva sulla Terra, trasportando il prezioso campione a velocità fino a 27,000 miglia orarie. La capsula è atterrata nel deserto dello Utah prima di essere trasportata al Johnson Space Center di Houston per le analisi.

Kirk Johnson, direttore del Sant del Museo Nazionale di Storia Naturale, ha espresso il suo entusiasmo per la mostra, affermando: “La missione OSIRIS-REx è un incredibile risultato scientifico che promette di far luce su ciò che rende unico il nostro pianeta. Con l’aiuto dei nostri partner della NASA, siamo orgogliosi di mettere in mostra al pubblico per la prima volta uno di questi importanti campioni”.

Mentre sullo sfondo si profila il potenziale pericolo che Bennu colpisca la Terra nell'anno 2182, gli scienziati sono interessati principalmente al contenuto del campione. L’amministratore della NASA Bill Nelson ha spiegato: “Le molecole di carbonio e acqua sono esattamente gli elementi che volevamo trovare. Sono elementi cruciali nella formazione del nostro pianeta e ci aiuteranno a determinare le origini degli elementi che avrebbero potuto portare alla vita”.

Bennu, classificato come asteroide di tipo B, è ricco di carbonio e potenzialmente ospita le molecole primordiali presenti durante la comparsa della vita sulla Terra. Proprio l’anno scorso, la navicella spaziale Hayabusa2 della Japan Aerospace Exploration Agency ha trovato basi azotate per l’RNA sull’asteroide Ryugu. Gli scienziati sperano che il campione di Bennu possa fornire ulteriori potenziali precursori per la biologia della Terra.

L'esposizione del campione di Bennu da parte dello Smithsonian è accompagnata dalla capsula OSIRIS-REx restituita e dal razzo Atlas V 411 che ha lanciato la missione. I ricercatori dietro le quinte condurranno inoltre ulteriori analisi di un altro campione alla ricerca di ulteriori segni di precursori della vita.

Questo straordinario risultato segna una pietra miliare significativa nella nostra comprensione dell’universo e del potenziale della vita oltre il nostro pianeta. Il campione di Bennu fornisce una finestra sulle prime fasi della nostra esistenza e sulle origini degli elementi critici necessari per la vita come la conosciamo.

Domande frequenti (FAQ)

1. Perché il campione di Bennu è importante?

Il campione di Bennu è cruciale perché contiene alcuni dei primi precursori della vita. Gli scienziati ritengono che lo studio di questi campioni possa aiutarci a comprendere le origini della vita sulla Terra.

2. Come è stato raccolto il campione di Bennu?

Il campione è stato raccolto dalla navicella spaziale OSIRIS-REx, che ha utilizzato il suo meccanismo di acquisizione dei campioni Touch-and-Go per afferrare i detriti rocciosi dalla superficie di Bennu. La navicella spaziale ha poi trasportato in sicurezza il campione sulla Terra.

3. Cosa faranno gli scienziati con il campione di Bennu?

Gli scienziati analizzeranno il campione per cercare segni di precursori della vita e ottenere informazioni sulla formazione del nostro pianeta. L’analisi potrebbe fornire preziose informazioni sul potenziale della vita oltre la Terra.

4. Bennu è una minaccia per la Terra?

Bennu è classificato come un “oggetto potenzialmente pericoloso” dalla NASA perché ha una probabilità su 1 di colpire la Terra nell’anno 2,700. Tuttavia, l’obiettivo della missione è principalmente lo studio del campione e la comprensione della sua composizione piuttosto che la sua composizione. il potenziale impatto dell'asteroide.