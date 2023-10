L'ostacolo inaspettato: la lotta della NASA per aprire la capsula del campione

La rivoluzionaria missione OSIRIS-REx della NASA ha compiuto un'impresa straordinaria atterrando con successo sull'asteroide Bennu e raccogliendo un campione; tuttavia, l'eccitazione è stata smorzata quando gli scienziati hanno riscontrato un inaspettato ostacolo: non sono riusciti ad aprire la capsula che contiene i preziosi campioni.

Il meccanismo responsabile della raccolta dei campioni, noto come TAGSAM (meccanismo di acquisizione dei campioni Touch-And-Go), è dotato di un braccio robotico con un dispositivo simile a una piastra attaccato alla sua estremità. Questo dispositivo raccoglie la regolite, il materiale superficiale, in contenitori di raccolta campioni rilasciando gas azoto al contatto con l'asteroide.

Il Johnson Space Center della NASA a Houston ha recentemente cambiato il proprio approccio all'apertura della testa del TAGSAM, che contiene la maggior parte delle rocce e della polvere raccolte nel 2020. Nonostante numerosi tentativi, due dei 35 elementi di fissaggio sulla testa del TAGSAM si sono rivelati inaccessibili con gli attuali strumenti approvati per utilizzare nel vano portaoggetti della missione.

La sfida risiede nei limiti dimensionali degli strumenti dell'equipaggio. Tutti gli strumenti devono essere inseriti in un vano portaoggetti riempito di azoto per prevenire la contaminazione dei campioni dall'atmosfera terrestre. Sebbene il problema possa sembrare banale, prendere in prestito una chiave inglese non è una soluzione praticabile.

Il team ora deve affrontare il compito di accedere ai campioni intrappolati con gli strumenti a disposizione o di trovare nuovi strumenti che possano entrare nel vano portaoggetti senza rischiare di danneggiare i campioni. Nel frattempo, la NASA è riuscita a recuperare 70.3 grammi di rocce e polvere, superando l’obiettivo iniziale di 60 grammi, sia dall’interno che dall’esterno della capsula.

Per superare l’ostacolo, la NASA prevede di sviluppare e mettere in pratica una nuova tecnica per rimuovere gli elementi di fissaggio nelle prossime settimane. Allo stesso tempo, continueranno ad analizzare e studiare i campioni già recuperati, lavorando per svelare i misteri di Bennu.

FAQ:

Q: Perché la NASA non può aprire la capsula del campione?

A: Non è stato possibile rimuovere due elementi di fissaggio sulla testa del TAGSAM con gli attuali strumenti approvati per l'uso, facendo sì che i campioni rimanessero intrappolati.

Q: Cos'è TAGSAM?

A: TAGSAM (Touch-And-Go Sample Acquisition Mechanism) è un meccanismo con un braccio robotico che raccoglie campioni rilasciando gas azoto per spingere la regolite nei contenitori di raccolta dei campioni.

Q: Quanto materiale ha recuperato la NASA finora?

A: La NASA ha recuperato 70.3 grammi di rocce e polvere, superando l'obiettivo iniziale di 60 grammi.