La NASA rinvia la missione Psyche per esplorare un asteroide ricco di metalli

La NASA ha annunciato il rinvio della sua missione Psyche, che mira a esplorare l'asteroide ricco di metalli situato nella fascia degli asteroidi tra Marte e Giove. Originariamente previsto per il 5 ottobre, la missione decollerà ora il 12 ottobre. Il ritardo è necessario per consentire al team della NASA di completare le verifiche dei parametri utilizzati per controllare i propulsori a gas freddo di azoto della navicella. Questi propulsori sono essenziali per vari aspetti della missione, tra cui l’orientamento del veicolo spaziale e la gestione dello slancio.

I parametri per i propulsori sono stati regolati in base alle previsioni di temperatura aggiornate. È fondamentale garantire che i propulsori funzionino entro i limiti di temperatura specificati per la loro funzionalità a lungo termine. Le attività di verifica comportano la ripetizione delle simulazioni e la messa a punto delle modifiche necessarie. Il 28 settembre è stata condotta una revisione della preparazione del volo per fornire aggiornamenti sullo stato della missione e certificare la preparazione per i preparativi per il lancio.

La missione Psiche offre preziose informazioni sulla formazione planetaria. Dopo essere sfuggita alla gravità terrestre, la navicella intraprenderà un viaggio di sei anni verso l'asteroide utilizzando la propulsione elettrica solare. Questo sistema accelera ed espelle gli atomi carichi di gas xeno, spingendo dolcemente la navicella. L'asteroide Psiche rappresenta un'opportunità unica per esplorare un corpo ricco di metalli che potrebbe essere un residuo del nucleo di un planetesimo. Una volta che la navicella avrà raggiunto Psiche, trascorrerà circa 26 mesi in orbita attorno all'asteroide, raccogliendo immagini e dati per l'analisi scientifica.

Questa missione è molto promettente per comprendere le origini e la composizione degli asteroidi e la formazione planetaria. Studiando Psiche, gli scienziati sperano di svelare la storia e la composizione di questo asteroide ricco di metalli, che potrebbe fornire preziose informazioni sulla nostra Terra e sulla formazione di altri pianeti rocciosi.

