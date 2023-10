La misteriosa corrente a getto di Giove scoperta dal telescopio spaziale James Webb della NASA

Il telescopio spaziale James Webb della NASA ha catturato l'immagine di una caratteristica precedentemente sconosciuta nell'atmosfera di Giove. L'immagine rivela una corrente a getto ad alta velocità che si estende per oltre 3,000 miglia e si trova sopra i principali strati nuvolosi all'equatore di Giove.

L'autore principale Ricardo Hueso dell'Università dei Paesi Baschi a Bilbao, in Spagna, ha espresso sorpresa per la scoperta, affermando: "Ciò che abbiamo sempre visto come foschie sfocate nell'atmosfera di Giove ora appaiono come caratteristiche nitide che possiamo seguire insieme alla veloce velocità del pianeta". rotazione."

La corrente a getto rappresenta un sistema meteorologico dinamico e in rapido movimento su Giove. Questa scoperta getta nuova luce sulle atmosfere complesse e in continua evoluzione dei giganti gassosi come Giove.

L'immagine catturata dal telescopio spaziale James Webb fornisce dettagli sorprendenti delle cime delle nuvole, delle aurore e dei deboli anelli di Giove. Fa parte di uno studio più ampio condotto dalla NASA per comprendere gli intricati processi e le caratteristiche del gigante gassoso.

La scoperta della corrente a getto aggiunge alla nostra conoscenza delle dinamiche atmosferiche di Giove ed evidenzia l'importanza di telescopi avanzati come il telescopio spaziale James Webb nello svelare i misteri del nostro universo.

(Fonte: NASA)

Definizioni:

– Jet Stream: una corrente d'aria stretta e ad alta velocità presente nell'atmosfera terrestre, spesso responsabile dei modelli meteorologici e del movimento dell'aria.

– Gigante gassoso: un grande pianeta composto principalmente da idrogeno ed elio, come Giove e Saturno.

Fonte:

– NASA: https://www.nasa.gov/