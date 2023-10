Il telescopio spaziale Hubble della NASA cattura splendide immagini delle galassie

By

Il telescopio spaziale Hubble della NASA ha recentemente condiviso immagini mozzafiato di diverse galassie, offrendo a scienziati e appassionati uno sguardo più da vicino alle meraviglie del nostro universo.

Una delle galassie presenti è NGC 6951, una galassia a spirale intermedia situata a 78 milioni di anni luce di distanza nella costellazione di Cefeo. L’immagine rivela vibranti bracci a spirale blu che avvolgono il radioso centro bianco della galassia.

In un'altra immagine, NGC 685 è sotto i riflettori su uno sfondo di stelle debolmente scintillanti. Questa galassia a spirale barrata mette in mostra la sua luminosa barra centrale e i bracci ricurvi. Situata a circa 58 milioni di anni luce di distanza nella costellazione dell'Eridano, NGC 685 è visibile dall'emisfero meridionale in determinati periodi dell'anno.

Passando a NGC 5068, l'immagine catturata da Hubble si concentra sulla luminosa barra centrale della galassia, caratterizzata da un'abbondanza di stelle mature. Questa galassia a spirale barrata, situata a circa 20 milioni di anni luce di distanza nella costellazione della Vergine, mostra anche numerose regioni di formazione stellare e polvere interstellare.

Un’altra immagine di Hubble mostra NGC 1087, una galassia a spirale barrata che si estende per un diametro di 87,000 anni luce. Posizionata a 80 milioni di anni luce dalla Terra, NGC 1087 rivela la sua grandiosità nella luce ultravioletta, visibile e nel vicino infrarosso.

Infine, il telescopio spaziale Hubble mostra una vista di taglio della galassia lenticolare NGC 612. L'immagine cattura una sorprendente striscia di arancione e blu con le capacità visibili e infrarosse di Hubble. Situata a circa 400 milioni di anni luce dalla Terra, NGC 612 vanta una massa pari a circa 1.1 trilioni di volte quella del nostro Sole.

Queste immagini mozzafiato non solo affascinano la nostra immaginazione, ma forniscono anche preziosi spunti per la ricerca scientifica, migliorando la nostra comprensione della vastità dell’universo.

Definizioni:

– Galassia a spirale intermedia: un tipo di galassia con caratteristiche di spirali sia barrate che non barrate.

– Galassia a spirale barrata: una galassia a spirale con una struttura a forma di barra nella sua regione centrale.

– Regione di formazione stellare: un’area all’interno di una galassia in cui le stelle si stanno formando attivamente.

– Polvere interstellare: piccole particelle di materia solida che si trovano tra le stelle in una galassia.

Fonte:

– Telescopio spaziale Hubble della NASA