Una nuova immagine della NASA mostra un’eclissi solare anulare sul Nord America

Una recente immagine rilasciata dalla NASA mostra l’incredibile momento in cui milioni di americani hanno assistito a un’eclissi solare anulare il 14 ottobre. L’immagine, catturata dall’imager EPIC della NASA a bordo del Deep Space Climate Observatory, mostra la Terra oscurata mentre la luna passa davanti al sole.

Un'eclissi solare anulare si verifica quando l'ombra della Luna attraversa la Terra, creando un effetto “anello di fuoco” per chi si trova nel posto giusto al momento giusto. Questa particolare eclissi è stata significativa perché ha attraversato gli Stati Uniti, cosa che non accadeva dal 2012.

L'immagine è stata scattata da un punto a circa 1.5 milioni di chilometri dalla Terra, tra il sole e il nostro pianeta. Questa prospettiva fa apparire la Luna nel cielo più piccola di quanto non sia in realtà. Il percorso dell'eclissi è iniziato in Oregon e si è spostato a sud-est, con visibilità in Oregon, Nevada, Utah, Nuovo Messico, Texas, parti della California, Idaho, Colorado e Arizona.

L'ombra completa dell'eclissi si è verificata alle 11:58, ora solare centrale, e poteva essere vista solo da chi utilizzava occhiali adeguati. È importante proteggere gli occhi quando si osserva un'eclissi solare per evitare danni.

Mentre la prossima eclissi anulare programmata negli Stati Uniti è fissata per il 21 giugno 2039, un'eclissi solare totale oscurerà i cieli dal Texas al Maine l'8 aprile 2024. Tieni gli occhi aperti per questi sorprendenti eventi celesti!

