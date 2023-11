Uno sguardo più da vicino ai resti di un fenomeno celeste

La NASA ha svelato nuove accattivanti immagini di un evento celeste avvenuto circa 1,500 anni fa: un'enorme stella nella nostra galassia che rimase senza combustibile nucleare e collassò su se stessa. L’agenzia spaziale ha rilasciato queste immagini, insieme a uno studio innovativo, facendo luce sulle dinamiche che circondano i resti della stella morta.

L’Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE), l’ultimo telescopio della NASA, ha svolto un ruolo fondamentale nel catturare queste immagini sorprendenti. Il telescopio ha dedicato 17 giorni record all'osservazione del vento della pulsar, segnando la durata più lunga in cui abbia mai messo a fuoco un singolo oggetto dal suo lancio. La pulsar, nota come PSR B1509-58, era stata rilevata per la prima volta dall'Osservatorio a raggi X Chandra della NASA nel 2001, e la sua distanza dalla Terra era stimata in circa 16,000 anni luce.

Attraverso un'analisi meticolosa dei dati raccolti durante questa osservazione estesa, gli scienziati sono stati in grado di ottenere preziose informazioni sul comportamento della materia che circonda la stella scomparsa. L’autore principale dello studio, Roger Romani dell’Università di Stanford, ha osservato che i dati IXPE hanno fornito la prima mappa in assoluto del campo magnetico in questa “mano” celeste. Ha tracciato un'analogia avvincente per illustrare questa scoperta: "Le particelle cariche che producono i raggi X viaggiano lungo il campo magnetico, determinando la forma base della nebulosa, come fanno le ossa nella mano di una persona".

Inoltre, il telescopio ha rivelato modelli sorprendentemente simili in diversi venti di pulsar, suggerendo che questi modelli potrebbero essere prevalenti all’interno di questo fenomeno cosmico. Le implicazioni di queste scoperte sono significative e aprono la porta a ulteriori ricerche sulla natura delle stelle morte e sul comportamento della materia nell’universo.

Domande frequenti

1. Cos'è un vento pulsar?

Un vento di pulsar si riferisce alle particelle ad alta energia e in rapido movimento che vengono emesse da una pulsar, una stella di neutroni rotante altamente magnetizzata.

2. Come funziona l'Imaging X-ray Polarimetry Explorer?

Il telescopio IXPE utilizza la polarimetria, una tecnica che misura la polarizzazione dei raggi X, per studiare gli oggetti celesti e raccogliere dati sui loro campi magnetici.

3. Cosa possiamo imparare dallo studio delle stelle morte?

Lo studio delle stelle morte può fornire preziose informazioni sul ciclo di vita delle stelle, sulla dinamica della materia nello spazio e sui processi che danno forma alle galassie.

4. Quali sono le implicazioni della scoperta da parte dell'IXPE di modelli simili in diversi venti pulsar?

La scoperta di modelli simili in diversi venti di pulsar suggerisce che questi modelli potrebbero essere comuni in tutto l’universo. Questa scoperta potrebbe portare a una migliore comprensione dei meccanismi alla base di questi fenomeni celesti.