Esplorazione dell'asteroide Apophis: la missione OSIRIS-APEX della NASA

La NASA e l'Università dell'Arizona hanno reindirizzato la loro navicella spaziale OSIRIS-REx per studiare l'asteroide Apophis in una missione estesa. Apophis, dal nome del dio egiziano del male, una volta suscitò preoccupazione quando gli astronomi scoprirono che avrebbe potuto entrare in collisione con la Terra nel 2029. Tuttavia, recenti previsioni indicano che un tale impatto è altamente improbabile.

Il 13 aprile 2029, Apophis passerà vicino alla Terra, visibile con un binocolo dall'est dell'Oceano Atlantico. Approfittando di questo sorvolo, la missione OSIRIS-REx della NASA è stata trasformata in OSIRIS-APEX, con particolare attenzione allo studio di Apophis in dettaglio.

La missione originale di OSIRIS-REx era raccogliere campioni dall'asteroide Bennu e riportarli sulla Terra. Con i suoi campioni conservati al sicuro nel Johnson Space Center della NASA, la navicella spaziale è ora attrezzata per orbitare attorno ad Apophis ed eseguire operazioni di prossimità. Sebbene la raccolta dei campioni non sia più possibile, la missione mira a studiare la topografia di Apophis e osservare eventuali cambiamenti nella sua traiettoria causati dal suo avvicinamento alla Terra.

L’approccio ravvicinato del 2029 offrirà un’opportunità unica per l’esplorazione e la scoperta scientifica. Il team di dinamica di volo della navicella ha determinato la posizione precisa nel campo gravitazionale terrestre in cui OSIRIS-APEX può essere manovrato per incontrarsi con Apophis. Questa manovra di assistenza gravitazionale consentirà alla navicella spaziale di studiare l’asteroide nelle immediate vicinanze.

Mentre la Terra non verrà influenzata dall’avvicinamento ravvicinato di Apophis, la forza di marea del nostro pianeta potrebbe innescare processi geologici sull’asteroide stesso, come le frane. Inoltre, il sorvolo potrebbe alterare l'orbita di Apophis attorno al Sole, facendolo riclassificare dal gruppo Aton al gruppo di asteroidi Apollo.

In sintesi, la missione OSIRIS-APEX della NASA rappresenta un'opportunità unica per studiare l'asteroide Apophis durante il suo avvicinamento ravvicinato nel 2029. Osservando la sua topografia e i potenziali cambiamenti di traiettoria, gli scienziati sperano di ottenere nuove informazioni sulla natura e sul comportamento degli asteroidi vicini alla Terra.

Fonte:

– Missione OSIRIS-REx della NASA

– Centro per gli studi sugli oggetti vicini alla Terra della NASA