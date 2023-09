Campione di asteroide consegnato con successo sulla Terra dalla capsula spaziale della NASA

By

Una capsula spaziale della NASA che trasportava il più grande campione di suolo mai raccolto dalla superficie di un asteroide è riuscita a tornare sulla Terra. La capsula, parte della missione OSIRIS-REx, è stata paracadutata nel deserto dello Utah dopo essere stata rilasciata dalla navicella spaziale robotica. Ciò ha segnato la terza volta che un campione di asteroide è stato restituito alla Terra per l'analisi, e questo campione è il più grande fino ad oggi.

Il campione è stato raccolto tre anni fa da Bennu, un piccolo asteroide ricco di carbonio. Bennu è classificato come un “oggetto vicino alla Terra” a causa della sua vicinanza al nostro pianeta. È di particolare interesse per gli scienziati perché la sua chimica e mineralogia sono rimaste relativamente invariate dalla sua formazione 4.5 miliardi di anni fa. L’asteroide potrebbe contenere molecole organiche che potrebbero fornire preziose informazioni sulle origini della vita.

La navicella spaziale OSIRIS-REx, lanciata nel 2016, ha trascorso quasi due anni in orbita attorno a Bennu prima di raccogliere il campione nell’ottobre 2020. Dopo essere partita dall’asteroide nel maggio 2021, la navicella spaziale ha viaggiato per 1.9 miliardi di chilometri fino alla Terra. Durante la discesa, la capsula raggiunse una temperatura di 2800°C prima che i paracadute ne rallentassero la velocità, consentendo un atterraggio dolce nel deserto dello Utah.

Il campione, di dimensioni stimate intorno ai 250 grammi, sarà esaminato in una “clean room” presso lo Utah Test and Training Range prima di essere trasportato al Johnson Space Center della NASA a Houston. Da lì, sarà distribuito agli scienziati nei laboratori di tutto il mondo per ulteriori analisi.

La navicella spaziale OSIRIS-REx, dopo aver completato con successo la sua missione con Bennu, è ora pronta ad esplorare un altro asteroide vicino alla Terra chiamato Apophis.