La capsula della NASA è pronta ad atterrare nel deserto dello Utah con a bordo i campioni di asteroidi più grandi mai raccolti

Domenica è previsto l'atterraggio di una capsula della NASA nel deserto dello Utah, portando con sé i più grandi campioni di asteroidi mai raccolti. La sonda Osiris-Rex, lanciata nel 2016, è atterrata sull'asteroide Bennu e ha raccolto circa nove once di polvere dalla sua superficie. Gli scienziati sono ansiosi di studiare il campione per ottenere una migliore comprensione della formazione del nostro sistema solare e di come la Terra sia diventata abitabile. Il campione fornirà anche informazioni sui tipi di asteroidi che potrebbero rappresentare una minaccia per la Terra.

L’amministratore della NASA Bill Nelson ha descritto il ritorno del campione come “storico” e paragonabile alle rocce lunari del programma Apollo restituite alla Terra. Il ritorno della capsula comporterà una manovra pericolosa, con una infuocata discesa attraverso l'atmosfera terrestre. La capsula rallenterà la sua discesa con due paracadute, con il rischio di un “atterraggio duro” se non si aprono correttamente. In caso di successo, il campione verrà trasportato al Johnson Space Center della NASA a Houston, in Texas.

La comunità scientifica attende con ansia i risultati delle analisi sul campione, che saranno annunciati in una conferenza stampa l'11 ottobre. La maggior parte del campione sarà conservata per studi futuri, mentre una parte sarà utilizzata per esperimenti immediati. Parte del campione verrà inviato anche al Giappone e al Canada, che hanno collaborato alla missione.

Lo studio degli asteroidi è fondamentale per comprendere la formazione e l'evoluzione del sistema solare. Gli scienziati ritengono che gli asteroidi abbiano trasportato materiale organico e potenzialmente acqua sulla Terra, contribuendo allo sviluppo della vita. Bennu, in particolare, è interessante per la sua ricca composizione di carbonio e la presenza di molecole d'acqua bloccate nei minerali. Comprendere la composizione di Bennu potrebbe essere importante anche per i futuri tentativi di mitigare il rischio di una collisione di un asteroide con la Terra.

